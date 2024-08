Už v první polovině příštího roku by měla v Českých Budějovicích začít stavba, která promění velkou část nábřeží Malše na okraji historického centra. Akce patří do dlouhodobého programu Město a voda. V rámci tohoto programu se například vloni upravilo nábřeží Malše při rekonstrukci parku v Dukelské ulici a výhledově se má vytvořit nové slepé rameno se sportovním zázemím v meandru řeky Vltavy poblíž Nerudovy ulice.

Teď město chystá přestavbu nábřeží Malše od Slavie k Biskupské ulici. Podle náměstka primátorky Petra Maroše ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky „Zátkovo nábřeží, České Budějovice“ uspěla společnost Metrostav DIZ s.r.o.

Firma navrhne i postaví

Firma si zakázku přebírá ve chvíli, kdy má dokončit projektovou přípravu a vše následně zrealizovat. „Tato veřejná zakázka je zadávána formou Design – Build (Navrhni a Postav). V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby,“ popisuje už hotové přípravné práce Petr Maroš.

„Ještě nás čeká vypracování dokumentace pro stavební povolení a samotná realizace. I s ohledem na nový stavební zákon není možné stanovit přesné datum zahájení stavebních prací, ale rádi bychom, aby se tak stalo už v první polovině roku 2025,“ doplňuje Petr Maroš, jaké by měly být další kroky.

Největší šíře přes sedm metrů

Hlavní změnou na nábřeží bude nové molo nad hladinou. „Šířka je navržena proměnlivá, pohybuje se od 5,2 m u Železného mostu do 7,2 m před KD Slavie. Do průtočného profilu řeky se nezasahuje a linie stávající opěrné nábřežní zdi bude plně zachována,“ říká náměstek primátorky Petr Maroš. V rámci přípravné projektové dokumentace bylo navrženo i to, jak by molo mohlo blíže vypadat. U nábřežní hrany bude umožněna instalace plovoucího mola s dřevěnou pochozí plochou. „Je to v souladu s celkovou koncepcí otevření města k vodě a lepšího začlenění vodních toků do života obyvatel i turistů,“ vysvětluje záměr města Petr Maroš.

Při stavbě se počítá s rozebráním dnešní nábřežní zdi a jejím opětovným složením. Kromě mola vznikne „za zdí“ i podzemní „kobka“ otevřená směrem k řece. Bude se jednat o prostory určené pro komerční využití s funkcí malé gastronomie s nenáročným provozem.

Stavba po etapách

Město slibuje, že dopravní omezení na nábřeží budou při stavbě co nejmenší. „Na konkrétní termíny dopravního omezení a uzavírek je ještě brzy. Výstavba bude po etapách s co nejmenším dopadem na běžný provoz,“ zdůrazňuje Petr Maroš.

Podle uzavřené smlouvy o dílo je cena za výstavbu a ostatní činnosti 137 521 499 korun bez DPH.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Nábřeží Malše před Jihočeským divadlem a před KD Slavie v létě 2024.

V Českých Budějovicích se připravují i další investice u vody. Například vyhlídkové molo na soutoku Vltavy a Malše u hvězdárny, která patří Jihočeskému kraji. A dalším projektem u vody je záměr nazvaný Sluneční ostrov. Jedná se o vytvoření nového ramene Vltavy v meandru poblíž Nerudovy ulice s novým sportovním a odpočinkovým zázemím.

Na projekt Sluneční ostrov v současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele zakázky.