V Budějovicích se bude od 21. do 26. května konat studentský festival majáles. Pro organizaci tvořenou desítkami náctiletých dobrovolníků to bude již 20. ročník a stejně jako v předešlých letech se mohou návštěvníci těšit na množství akcí a vystoupení. Během pěti dní se na scéně vystřídají hudebníci, přednášky, slam poetry a další vystoupení s kulturní náplní. Bodů programu je 60, což je méně, než tomu bylo minulý rok. To je především z finančních důvodů, organizace je nezisková a veškeré vstupné je zdarma. Podpořit se ale dá na bázi dobrovolnosti prostřednictvím majálesových kasiček, které diváci najdou u jednotlivých stanovišť.