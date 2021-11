Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda podpořil svojí záštitou vzlet horkovzdušného balonu v národních barvách „OK 1918“, a to při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu. Balon byl vyroben v roce 2018 ke 100.výročí založení Československé republiky a na jeho tvorbu přispělo i město. "Má barvy trikolóry a vzlétá výjimečně, vždy pouze při významných svátcích nebo mimořádných událostech. Je to jedna z forem připomenutí si tohoto, pro většinu z nás zásadního dne našich dějin. Startovat bude z náplavky u řeky Vltavy nedaleko kavárny Lanna. Vzletět by měl přibližně kolem 15 hodiny odpoledne a doufám, že počasí, které hraje zásadní roli, bude příznivé,“ uvedl Jiří Svoboda. Město při této příležitost také nasvítí v národních barvách budovu radnice. Podobně už letos město připomnělo, jako řada dalších sídel, výročí vzniku organizace československých legionářů po první světové válce.

Čistírna odpadních vod pro město České Budějovice byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969. V první polovině 80. let už ale nestačila zpracovat veškeré odpadní vody, a tak bylo zahájeno její rozšíření a modernizace. V průběhu prací se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných vod i na technické řešení. V období let 1999 – 2001 byla čistírna intenzifikována. V roce 2002 ji značně poškodila povodeň. Náprava škod proběhla v letech 2002 – 2003 s finančním příspěvkem EU. Modernizace jednotlivých provozních celků se dělá průběžně, v roce 2014 začala obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídicího systému a datových linek. V roce 2019 a 2020 došlo i na modernizaci technologie odvodnění kalu.

Záložní čerpání

„Na česlech, v lapáku a usazovacích nádržích se odstraňují plovoucí látky, písek a usaditelné částice. Do nedávné doby byl primární kal pro každou usazovací nádrž čerpán jedním čerpadlem do vyhnívacích nádrží. V případě jeho poruchy, nebo výpadku by došlo k odstavení 50% kapacity, proto bylo nutné doplnit záložní čerpadla primárního kalu, aby bylo možné využívat plnou kapacitu čističky,“ říká náměstek primátora Petr Holický s tím, že spolu s osazením čerpadly došlo k úpravě potrubních tras s ručními armaturami a dalším stavebním úpravám. Součástí zakázky, která byla nedávno dokončena, byly i elektroinstalační práce a začlenění nových strojů do automatizovaného systému řízení technologických procesů a sledování provozu ČOV. Město za toto vylepšení technického stavu čistírny vyjde na 3,6 milionu korun bez DPH.

I jiné vodohospodářské zařízení v uplynulých týdnech vylepšily České Budějovice. Nová zařízení na odvlhčení prostoru a filtraci vzduchu byla nainstalována ve vodojemu pitné vody na Hosíně, který se uvnitř upravil i stavebně. „Přiváděný vzduch může obsahovat například prachové částice, pylová zrna, rostlinné i živočišné zbytky a podobné nečistoty, což je byl hlavní důvod pro umístění nového filtračního zařízení. Vzduchotechnika je zároveň doplněna automatickou odvlhčovací jednotkou k omezení kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných konstrukcích, což přinese prodloužení životnosti elektroinstalací, kovových i stavebních prvků v armaturní komoře,“ uvedl k investici přesahující půl milionu korun náměstek primátora Petr Holický.

Deratizace finišuje

Na podzim také pokračují deratizační práce v několika částech Českých Budějovic. Podzimní deratizace začala už na sklonku léta 13. září 2021. „Plynule tak navazujeme na mimořádnou letní etapu a dá se říct, že letos město deratizuje veřejná prostranství a pozemky ve svém majetku téměř nepřetržitě od jara do podzimu. Práce probíhají v jednotlivých částech Budějovic podle harmonogramu a jsou vždy prováděny souběžně na veřejných prostranstvích i v kanalizačním řadu. Odbor správy veřejných statků na průběh likvidace potkanů dohlíží a zároveň předává aktuální podněty a zjištění od občanů specializované firmě. Opakovanými zákroky a vhodnou skladbou nástrahy dochází k potlačení růstu populace hlodavců a následnému snížení jejich výskytu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Místa s nástrahou jsou opět v blízkosti uložení označena zápichovým nebo samolepícím štítkem.

V Českých Budějovicích v listopadu finišuje podzimní deratizace. Ilustrační foto:Zdroj: Deník/Radka Doležalová

Aktuálně se pracuje od 8. do 12. listopadu 2021 podle regionálního ředitele provádějící firmy Pařez Miloslava Macha na kontrolách a doložení návnad v lokalitách Pražské předměstí, střed města, Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné. A v příštím týdnu jsou od 15. do 19. listopadu 2021 v plánu kontroly a doložení návnad v lokalitách sídliště Vltava, sídliště Šumava, sídliště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice.

Dětské hřiště

Nedaleko sídliště Máj a v sousedství Zavadilky se nachází Lišovský rybník, který byl vloni za 1,9 milionu korun obnoven. Po dohodě vedení města s územní skupinou, která je poradním orgánem rady města, bude ještě v letošním roce 2021 mezi sídlištěm Máj a Zavadilkou vybudováno dětské hřiště. "Což jistě ocení zejména maminky s dětmi. Zhotovitelem je společnost ONYX wood spol. s r.o. a město za plácek pro nejmenší zaplatí 685 tisíc korun včetně DPH,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že herní prvky mají podobu multifunkční věže se skluzavkou a prolézačkami, různých druhů houpaček, multifunkční prolézačky a věže se skluzavkou pro nejmenší, kolotoče se sedačkami, poloprůhledného prolézacího tunelu, houpadel ve tvaru zvířátka na listovém peru a dalších. Město plánovalo, že hřiště začne sloužit ještě do konce roku.