Dopravní podnik města České Budějovice rozšiřuje své portfolio o dopravně stravovací služby, které promění pohled na všední cestování. Na linkách nabídne lokální pikadory, nad Lannovou třídou sveze cestující u šálku kávy.

V rámci pilotní fáze, kterou dopravce spustí během dubna, budou do pěti vozů MHD instalovány automaty na pikadory, které jsou nezbytnou součástí kulturního dědictví Budějovic. „Projekt dopravně stravovacích služeb významně posílí komfort MHD, navíc co jiného může představit lépe naši bohatou lokální kuchyni než právě pikadory,“ zdůvodňuje rozšíření služby MHD ředitel DPMCB Slavoj Dolejš. Do pilotního projektu pikadorů v MHD dopravní podnik investoval 620 tisíc korun, unikátní koncept navržený průmyslovým designérem Hynkem Schreiberem by mohl navíc významně podpořit zapsání pikadorů mezi nehmotné kulturní památky UNESCO.

Automaty na pikadory navíc mají motivovat i notorické černé pasažéry k zakoupení jízdenek. Ty bude možné v automatech načíst a získat pikador s 40procentní slevou. Objednat pikador bude možné i na stávajících odbavovacích terminálech. Dopravní podnik města nabídne na linkách pikadory, nad Lannovou třídou sveze cestující u šálku kávy.Zdroj: Zdroj: DPM„Uživatelé virtuálních jízdenek tak nebudou muset platit ve voze dvakrát. Při nástupu si budou moci k pořízení jízdenky rovnou pikador se slevou přihodit. Než k výdejnímu automatu dojdou, bude už pokrm připravený k servírování,“ doplňuje Dolejš. Aby byla zajištěna čistota vozidel, autobusy s automaty budou doplněny o centrální vysavače.

Lan(n)ovkou s šálkem kávy už na podzim 2025

Současně DPMCB oznamuje zahájení stavebních prací na lanové dráze nad Lannovou třídou, která bude sloužit jako spojnice mezi historickým centrem a nově rekonstruovaným nádražím. Navrhovaná lanovka, která vznikla ve spolupráci s průmyslovým designerem Filipem Špačkem, přináší inovativní a pohodlný způsob pohybu po městě. „Sedací část rotuje kolem pevně uchyceného stolu, Lannovu třídu si tak vychutnáte ze všech úhlů. A to včetně toho nahoru, pohledová strana stříšek totiž volně navazuje na výjevy z lanovky na Kleť a evokuje tak víkendovou atmosféru," komentoval autor návrhu Filip Špaček.

Nástupní stanici DPMCB vybuduje v Kanovnické ulici (387 m n. m.) poblíž sochy Vojtěcha Lanny st., jehož jméno stejně jako celá třída lan(n)ovka ponese. Druhá stanice vznikne v prostoru před českobudějovickým nádražím (390 m n. m.), který dříve obývala historická lokomotiva. Tato moderní dopravní infrastruktura slibuje nejen praktičnost, ale i unikátní zážitek pro cestující, kteří si budou moci během 750 m dlouhé jízdy vychutnat šálek kávy. Výstavba lanové dráhy bude stát 115 milionů korun, první cestující by měla svézt v polovině září 2025.

V kabinách lanovky stejně jako ve vozech vybavených automatem na pikadory bude samozřejmě platit výjimka ze zákazu konzumace, který nyní stanoví smluvní přepravní podmínky.

Aprílový exkurz do budoucnosti dopravy připravil ve spolupráci s DPMCB Ateliér průmyslového designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Další studentské návrhy inovativního, ač odlehčeného, pojetí městské hromadné dopravy najdete na instagram.com/fduls_plzen_design a brzy i na sociálních sítích DPMCB.