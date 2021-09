Podle policie došlo k nehodě před půl šestou odpolední. Silnici I/34 uzvařela kvůli záchranným a vyprošťovacím pracím. Ty by měly trvat podle odhadu zhruba do půl osmé.

Provoz mezi Budějovicemi a Lišovem v pondělí v podvečer zkomplikovala havárie, na místě se vytvořily dlouhé kolony, kamiony stojí i v celém Lišově. Policie silnici uzavřela. Někteří řidiči osobních aut se otáčejí a do Budějovic jedou přes Hlincovou Horu nebo přes Hlubokou nad Vltavou.

