České Budějovice – Nový podchod nebo nadchod by se mohl objevit u hlavní haly českobudějovického vlakového nádraží. Je to jeden z návrhů, které radnice jihočeské metropole předala Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Nádraží v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Dalibor Máslo

Na příští rok se totiž chystá rekonstrukce odbavovací haly a zároveň bude zadána studie budoucí podoby přednádražního prostoru. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by Budějovice chtěly, aby se také zvážila možnost „schování“ části automobilového provozu před nádražím pod zem. „Před budovu už by se měly dostat jen vozy městské hromadné dopravy,“ přibližuje představy radnice o možných změnách Viktor Lavička. Ostatní auta by vyjížděla na povrch až u viaduktu v Rudolfovské třídě.