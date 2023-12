„Hlavní část prací skončí na konci ledna, hned na začátku února plánujeme slavnostní otevření. Dokončovací práce budou probíhat dál, ale již se nebudou týkat prostor pro cestující,“ říká Jan Nevola k závěru generální rekonstrukce.

Podívejte se, jaké jsou ceny vánočních jedliček nebo boroviček v Budějovicích

Nad hlavním vchodem do nádraží už se objevily i nové hodiny. „Instalovány jsou nové hodiny podle vzoru Správy železnic,“ zmínil Jan Nevola.

Hodiny by si přál i v hale

Starožitník z Českých Budějovic Miroslav Kašpar by ale uvítal, kdyby se velké hodiny objevily i v nádražní hale. „Byly vždy neodmyslitelnou součástí nádražních budov, často zajímavě umělecky řešené a perfektně řemeslně zpracované. Hodiny v různých provedeních byly všudepřítomné, na každém nároží. Na budějovickém nádraží byly vždy, nad vestibulem i v nádražní hale. Vnímám i v dnešní době mobilů a moderních hodinek absenci nádražních hodin jako selhání architektů, které to patrně vůbec nenapadlo,“ napsal Deníku Miroslav Kašpar. Doplnil, že prostor nádražní haly přímo vyzývá k umístění velkých hodin, třeba i moderních, podle návrhu umělce, s tím, že měřič času může být i uměleckým dílem. V hale je sice několik informačních tabulí o odjezdech či příjezdech i s časomírou, klasické hodiny ale v příjezdové hale nejsou.

Rekonstrukce českobudějovického vlakového nádraží.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Budějovický starožitník a obchodník s uměním se vyjádřil i k tomu, jak po několika měsících provizorního provozu vypadají dveře do příjezdové haly, která první začala sloužit cestujícím. „Měl bych i připomínky k novým a již okopaným hlavním dveřím příjezdové haly. Poslední éra uměleckých řemesel, 1. republika, by si s tím poradila s jinou grácií, dokonalým uměleckým okováním partií, které jsou nejvíce vystaveny opotřebením,“ navrhuje rovnou řešení problému Miroslav Kašpar.

Dveře jsou replikou

Hlavní vchodové dveře do odbavovací haly budou replikou proslulých „lítaček“, které znaly generace cestujících. „Budova má nově repliky vchodových dveří, které ve stanici sloužily při otevření. Vyrobeny byly podle původních vzorů a po konzultaci s památkáři. Budou se ale otevírat automaticky,“ popsal změnu Jan Nevola.

Ke změnám bude patřit také to, že už se nevrátí police s knihami, které si zdarma mohli cestující vzít na cestu do vlaku. Správa železnic se totiž snaží prostory stanic podle Jana Nevoly co nejvíce „vyčistit.“ „V souladu s manuálem pro kultivovaná nádraží tak polici znovu umisťovat nebudeme, aby stanice byla vzdušná a co nejvíce vynikl její historický interiér,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic. Vrátí se ale pamětní desky se jmény obětí druhé světové války z řad železničářů, budou opět v odjezdové hale.

Nádražka nebude

Objekt ale bude bez nádražní restaurace. „Důvodem je nezájem provozovatelů gastro provozů, kteří v současnosti preferují spíše rychlé občerstvení v menších obchodních jednotkách,“ uvedl Jan Nevola. Doplnil výčet provozoven, které v nádraží poskytují nebo budou poskytovat služby: Království chlebíčků, Coffee & More (kavárna s posezením a pizza), pekařství Hello, Bread & Co – fresh produkty, Pont To Go + minit a Relay (už je v provozu). „Všechny tyto koncepty poskytují různou formou občerstvení. Zahájení provozů bude postupné, a to v závislosti na harmonogramu stavby,“ připojil Jan Nevola.

Po dokončení současné rekonstrukce by se mělo pokračovat na dalších projektech, které souvisejí s objektem nádraží. Plánuje se propojení nádraží směrem do Suchého Vrbného podchodem. „Projekt je nadále v přípravě. V tuto chvíli čekáme na jeho další schválení ze strany centrální komise Ministerstva dopravy ČR a SFDI. Zahájení předpokládáme kolem roku 2026,“ přiblížil mluvčí.

Parkovací dům

Správa železnic pokračuje i v přípravě stavby parkovacího domu. „Počítáme s ním u výstupu z budoucího podchodu v Dobrovodské ulici na našich pozemcích. Jeho kapacita bude zhruba 400 míst a bude fungovat v režimu Park & Rail. Záměr nyní čeká na schválení centrální komise Ministerstva dopravy ČR, jeho realizace by ale měla začít po dokončení podchodu,“ dodal Jan Nevola.