Rekonstrukci autobusového nádraží v Horní Stropnici za přibližně 4,5 milionu korun ukončila společnost GW Jihotrans.

Podle Roberta Krigara, generálního ředitele GW Jihotrans, se další práce plánují v okolí objektu. Ale čeká se, až bude mít obec vyřízené stavební povolení. Podle místostarosty Františka Vaněčka zde chce Horní Stropnice zřídit na části plochy parkoviště.

"Zhruba jsme investovali čtyři a půl milionu korun," říká Robert Krigar k opravě objektu, který slouží například jako nocovna pro řidiče. Generální ředitel GW Jihotrans vzápětí vypočítává, že se například vyměnilo topení, udělala nová střecha a zateplení.

Příští rok by měla přijít na řadu garáž. Nástupiště zatím čekají. Až připraví svůj projekt obec.

Horní Stropnice by totiž ráda na části ploch u autobusového nádraží zřídila parkoviště. Podle místostarosty Františka Vaněčka nyní podél silnice na Kaplici stojí necelá patnáctka vozidel. Ta by mohla parkovat na nové ploše a při kapacitě 34 míst by se sem ještě vešla necelá dvacítka dalších vozidel, třeba i návštěvníků Horní Stropnice.

Využít parkoviště by mohli třeba i návštěvníci sousedního obchodu Jednoty nebo blízké restaurace U Martínků. "Chtěli bychom letos mít stavební povolení," řekl František Vaněček s tím, že nyní běží stavební řízení. Obec chce žádat i o dotaci a mít akci připravenou k realizaci příští rok, pokud se vše podaří nachystat.