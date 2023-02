Přestože šlo o první ročník Masopustního splutí Mlýnské stoky, účast byla hojná. "O akci jsme se dozvěděli z rádia. Vzal jsem si kostým vodníka, protože pracuji ve vodohospodářské společnosti. Je to tu super, jede se krásně, vodu jsme zatím naštěstí nevyzkoušeli," zhodnotil Petr Vačlena. Na vodu se vydaly i dvě fanynky českobudějovického hokeje. "Akci jsme viděly na Facebooku. Chodíme na Motor, takže naše kostýmy byly jasné. Jsme šikovné a věříme, že se nevykoupeme. Atmosféra je tady super, vyšlo i počasí. Doufáme, že nezůstane jen u prvního ročníku," komentovala další z účastnic Hana Klimešová.

Organizátoři maskovaného splouvání, skupina Sousedé z Havlindy, pořádají akce pro své členy i veřejnost několikrát do roka v podobě různých sešlostí nebo workshopů. Tentokrát ale zkusili vymyslet něco nového a neokoukaného. "Podobnou akci už jsem někde viděl a říkal jsem si, když masopust, tak proč to nespojit s něčím netradičním, protože masopust ve městě není to co na vesnici. Chtěli jsme to pojmout úplně po svém," přiblížil počátky vzniku akce Petr Bublík s tím, že Masopustní splouvání Mlýnské stoky bude mít vzhledem k úspěchu prvního ročníku pokračování.