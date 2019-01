České Budějovice – Otázku, zda existuje spojitost mezi podezřelou zakázkou na dodávku IT technologií, kvůli které čelí primátor Českých Budějovic Juraj Thoma obvinění ze dvou trestných činů, a sponzoringem předvolební kampaně hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), vyvolává nahrávka z primátorovy pracovny.

Juraj Thoma s obviněním zásadně nesouhlasí. | Foto: Deník: Jaroslav Sýbek

Zvukový záznam, který unikl na veřejnost, zachycuje část rozhovoru z června 2011 mezi Jurajem Thomou a radním Jiřím Šestákem (oba HOPB). „My ten problém máme mocnější, že Bit Servis s náma nějak spolupracoval v rámci volební kampaně. Já už si nepamatuju, co vyřizovala Ivana, musíme počkat, až se vrátí z Chorvatska," říká v něm mimo jiné Thoma. Podle serveru Novinky.cz z toho lze vyvozovat, že Thomova prohlášení, že ze sporného podpisu dodatku smlouvy neměl žádný prospěch, nemusí být pravdivá.



To ovšem oba aktéři dialogu ostře odmítají. „Společnost Bit Servis se na financování hnutí Občané pro Budějovice nepodílí a nikdy nepodílela. Stejně jako je finančně nepodpořila žádná jiná společnost jakkoliv spojená s městem České Budějovice," tvrdí rozhodně primátor s odkazem na webové stránky hnutí, kde jsou zveřejněny všechny příjmy a výdaje.



Poukazuje i na fakt, že sponzorské dary pro hnutí prověřovala i policie. „Přehled si vyžádala 14. července 2011, všechny sponzorské dary a smlouvy důkladně prověřila a musela uznat, že společnost Bit Servis finanční podporu hnutí Občané pro Budějovice neposkytla. Jinak by mne o rok později nepochybně obvinila z jiného trestného činu než zneužití pravomoci úřední osoby," konstatuje Thoma.

Nahrávka dává šanci spekulacím

Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner se ovšem k otázce, zda policie zkoumala případnou účast společnosti Bit Servis na kampani Thomovy strany, nechtěl nijak blíže vyjádřit. „Vyšetřování pana primátora stále běží, a proto se nebudeme vyjadřovat ani k podrobnostem vyšetřování ani k dílčím úkonům," řekl pouze pro Deník Jiří Matzner.



Jakékoliv spekulace o podpoře některých politických subjektů nebo o angažování v předvolební kampani ale jednoznačně vylučuje i ředitel společnosti Bit Servis Pavel Musil. Při volebních kampaních ani jiných podobných akcích společnost s primátorovou stranou nespolupracovala. Od politického angažmá si firma drží záměrně odstup. „Ani sponzorsky ani jinak jsme ji nepodporovali. Od politiky jsme vždycky dávali ruce pryč," zdůraznil Pavel Musil.



Také radní a nedávno zvolený senátor Jiří Šesták interpretaci, podle které nahrávka ukazuje na nekalé praktiky v politice, ostře odmítá. „Jedná se o manipulaci s tím, co je v nahrávce řečeno, mým slovům je podsouván jiný význam," zlobí se Šesták.



V nahrávce, v níž oba aktéři řeší, že sporný podpis dodatku smlouvy se společností Bit Servis může značně pošramotit snahu HOPB o transparentnost všech rozhodnutí na radnici a Šesták Thomovi navrhuje vysvětlit celou záležitost veřejnosti dřív, než se o ní začne šuškat, podle něj chybí některé pasáže a rozhovor je úmyslně zkreslený. „Mou snahu o transparentnost překrucují ve snahu vzít médiím vítr z plachet. Primátor Juraj Thoma mě informoval, že v souvislosti s jeho možným vyšetřováním ve věci Bit Servisu se zřejmě objeví snaha vyfabulovat i údajné spojení s financováním volební kampaně HOPB. Právě v kontextu možných spekulací, které by mohly záměrně a manipulativně vzniknout a které z mého přesvědčení byly neoprávněné, jsem navrhnul, aby byla svolána tisková konference a ukázáno hospodaření HOPB a financování volební kampaně jako průhledné a čisté. Navrhoval jsem právě transparentnost, aby se předešlo manipulaci s dohady a pomluvami," zdůrazňuje Šesták.



„Ivanu Popelovou na nahrávce zmiňuji proto, že jsem nemohl stoprocentně vědět, zda před a v průběhu volební kampaně neměla s uvedenou společností kontakt. Každý z kandidátů našeho hnutí měl totiž mimo jiné za úkol podílet se i na zajištění financování kampaně. Po návratu Ivany Popelové z dovolené jsem byl ujištěn, že společnost Bit Servis hnutí Občané pro Budějovice finančně nepodporovala a nepodporuje," vysvětluje dále primátor.



Podle něj se nahrávka objevila na veřejnosti účelově právě v době, kdy má státní zástupce rozhodnout o Thomově stížnosti ve věci zahájení jeho trestního stíhání a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude rozhodovat o rozkladu, který město České Budějovice podalo proti jeho rozhodnutí o uložení pokuty za způsob zadání zakázky, kolem které se celá kauza točí.