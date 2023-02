Podle statistického úřadu činila loni inflace 15,1 procenta. Pro správu domů to podle náměstka primátorky Tomáše Bouzka znamená, že by se tento fakt mohl promítnout do sjednaných inflačních doložek a o uvedené procento navýšit veškeré nájmy. „Touto cestou ale nepůjdeme, protože už i tak je finanční zátěž na lidi dost vysoká,“ vysvětluje Bouzek s tím, že se v městských bytech se smlouvou na dobu určitou nájem navyšovat vůbec nebude.