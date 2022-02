Dlouhodobé hledání

Stejné zkušenosti mají samotní pacienti. Sabina Nováková z Tábora zubaře marně hledá rok. „Moje zubařka mi odešla do důchodu a nikde jinde v Táboře neberou. Vezme vás jeden lékař, ale ošetření si zaplatíte. Proč mám platit zubaře, když chodím na dentální hygienu, kterou si hradím,“ komentovala situaci v druhém největším krajském městě.

Zubařů je na jihu Čech dostatek, jen lidé nejsou ochotní za nimi dojíždět

I podle dalších je situace v regionu velmi špatná. Zdravotní pojišťovny nabízejí místo až v Praze, což je například pro seniory neúnosné. „Na Pražském sídlišti otevírala nová ordinace, ale za tři dny hlásila plnou kapacitu,“ dodala Nováková.

Ti šťastnější našli praktika v Budějovicích, Opařanech, Jindřichově Hradci či Písku. Další dojíždí do Prahy, Poděbrad, či Benešova. Dobroslava Šichová zatím zubařku má, ale už je starší a chystá se do důchodu. „Zatím chce ještě ordinovat, ale jak dlouho? Mám hrůzu z toho, kde pak shánět někoho jiného, a hlavně zda na to budeme mít peníze, když poslouchám od lidí, kolik platí,“ postěžovala si další Táboračka.

Dojíždění ani placení nevadí

Ondřej Váňa ze Soběslavi je ochotný platit i cestovat. „Vzal jsem místo v Budějovicích, jsem ochotný jezdit i do Prahy a smířený s tím za péči platit,“ komentoval.

Vlnu nadšení vzbudilo otevření nové ordinace v Chýnově. Kde začali dva stomatologové ordinovat v pondělí 3. ledna, lidé ze širokého okolí, až z Jindřichohradecka, či Vlašimi, tak měli naději, že o ně bude konečně postaráno a zatím neuzavřená smlouva s pojišťovnou je netrápila.

Radnice chce do Tábora přilákat nové lékaře. Chybějí hlavně zubaři

„Pan doktor byl hrozně šikovný, čekárna se plnila a pořád přibývali zájemci. Ochotně ošetřil i akutní případy,“ sdělila mladá žena z Chýnovska. „Bohužel však musel po necelém měsíci ukončit provoz. Slyšela jsem, že mu to snad někdo nepřál a nahlásil ho na komoru,“ uvedla.

Schází garant

V Chýnově sháněli zubní péči dlouhodobě, bývalý stomatolog odešel asi před čtyřmi lety ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu a ordinace zde zůstala prázdná. Jeho kartotéka čítala na 2,5 tisíce pacientů.

Jak vysvětlil místostarosta Evžen Zadražil, uzavření ordinace po krátké době ho mrzí, ale objevil se právní problém. „Ordinace zubního lékaře v Chýnově je bohužel až do odvolání uzavřena. Nastal právní problém, kdy momentálně nový stomatolog řeší garanta, bez kterého nemůže pracovat. V současné době však bohužel vůbec neumíme říci, kdy by opět mohl začít ordinovat,“ vysvětlil.

Na Budějovicku také chybí

Špatná je situace napříč krajem. „Sháněla jsem zubaře, obvolala jsem asi 15 ordinací na Budějovicku i Krumlovsku, nikdo mě nechtěl vzít,“ popsala Klára Marková.

Šest set tisíc plus peníze na byt. Kraj ví, jak přilákat lékaře

Petra Ferenčíková Neuberová z Trhových Svinů je doslova v patové situaci. Zubaře pro sebe hledá sedmým rokem. „Pro mě není vůbec k sehnání, synovi a dceři zubařka zemřela před dvěma lety, jinou také nemůžu sehnat. Dceři jsme dali 30 tisíc za rovnátka, a teď se jí to asi vše zase pokazí, protože ji nemá, kdo vytrhnout zuby, co vyrostou a musí pryč,“ sdělila zoufale. Její syn je navíc dystrofik a ona sama nedisponuje řidičským oprávněním. „Situace je hrozná, navíc nemohu dojíždět, protože nejsem řidič,“ uvedla Neuberová.

Ordinuje v důchodu, nové nebere

V Trhových Svinech patří pod zubařskou ordinaci MUDr. Vladimíra Valeny přes dva tisíce pacientů VZP. Další pacienty už natrvalo nepřijímá. "Denně volá několik lidí, jestli bychom je nepřijali," upozorňuje ale Vladimír Valena, že zájem by byl velký. Sám už je ale čtyři roky v důchodu a nechce, aby někdo nově zaregistrovaný za nějaký čas znovu hledal nového zubaře. "Bolestivé akutní případy ale ošetříme, nikoho nevyženu," zdůrazňuje Vladimír Valena s tím, že je ze "staré školy" a pacienta s akutní bolestí by neodmítl.

Chýnovským schází dlouhodobě zubař

"Sehnat u nás zubaře je velký problém," přiznává starostka Trhových Svinů Věra Korčaková a dodává, že před časem, když bylo nutné najít náhle za jednoho náhradu, tak se například zadministrování celé záležitosti táhlo měsíce. Obecně najít podle starostky někoho, kdo by byl ochoten ordinovat na menším městě, je potíž.

Končí na podzim

V Nových Hradech zatím zubaře mají. Ale jen do podzimu. "Jsme domluveni, že do října, listopadu bude pan doktor ordinovat," říká starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. Nový specialista, který by péči převzal, zatím není na obzoru. "Budeme hledat a uvidíme," říká Vladimír Hokr s tím, že město se nyní zapojilo i do projektu Jihočeského kraje, který má zajistit "nedostatkové" lékaře pro lokality, kde chybějí.

Našli ale daleko

Stomatologa se podařilo sehnat například Pavle Majerové či Haně Černé z Trhových Svinů. „Máme úžasného zubaře, sehnala jsem ho přes známého, celá rodina jezdíme do Českých Budějovic,“ informovala Majerová. „My s manželem jezdíme na soukromou kliniku v Českém Krumlově. Jsme velmi spokojení, žádné čekání, skvělá péče, výborní doktoři,“ přiblížila Černá.

Z Vysočiny do jižních Čech přestěhovala Zuzana Veselá Pelikánová, za zubní péčí však dojíždí přes 150 kilometrů. „Přistěhovali jsme se před 2,5 lety a k zubaři musíme jezdit zpět na Vysočinu,“ upozornila.