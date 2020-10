Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 sek páteční 18. hodině v kraji zvýšil na 7 024. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 2 439 a aktuálně pozitivních 4 536 osob. Od března zemřelo v kraji v souvislosti s koronavirem celkem 49 lidí.

Od čtvrtka do pátku přijaly laboratoře podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové k vyšetření v regionu 1 302 suspektních vzorků a 76 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k páteční 18. hodině 574 pozitivních případů. K nemocným přibylo 276 žen a 298 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (194) Táborsku (114), Prachaticku (88) a Písecku (62).

Přibývají nakažení zdravotníci

„V pětaosmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v pětatřiceti ve škole a v pěti desítkách v zaměstnání. Dvanáct případů se týkalo zdravotníků a sedmnáct zaměstnanců či klientů zařízení sociálních služeb. Onemocněli také další čtyři aktivní sportovci. Tři osoby se infikovaly v Praze, dvě na lázeňském pobytu v Jáchymově a devatenáct při různých volnočasových aktivitách v rámci regionu. U dalších případů zatím nebylo možné určit zdroj. K dnešku jsme od začátku školního roku řešili případy onemocnění COVID-19 u celkem sto šedesáti pěti škol. K již dříve uzavřeným školám v pátek přibyly další dvě mateřské školy. V současné době je tak kvůli COVID-19 uzavřeno celkem šest mateřských škol,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 4 536 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 705 na Českobudějovicku, 767 na Táborsku, 554 na Písecku, 475 na Jindřichohradecku, 422 na Strakonicku, 308 na Českokrumlovsku a 305 na Prachaticku. Devětačtyřicet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 59 522 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 2 322 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 76 na celkových 8 413,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Č. Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2.

V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v novém online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19.

Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Č. Krumlově.

Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Nemocnice Č. Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 3 486 žen a 3 538 mužů. Z celkových 7 024 dosud potvrzených případů je 2 491 z Českobudějovicka, 1 363 z Táborska, 833 z Písecka, 676 ze Strakonicka, 646 z Jindřichohradecka, 521 z Prachaticka a 494 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 550 dětí ve věku do 14 let. 1134 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 987 do kategorie 25 až 34 let, 1 225 do kategorie 35 až 44 let, 1 362 do kategorie 45 až 54 let a 889 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 877 nemocných patří do nejohroženější skupiny 65+.