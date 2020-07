Novým ohniskem koronaviru na jihu Čech je prachatická ubytovna pro zahraniční pracovníky v areálu bývalé Jitony u sportovního areálu Tatran. Starosta Prachatic Martin Malý v neděli ujistil, že nakažení z ubytovny nemohou ven. „Jejich pohyb monitorují kamery a také pověřený koordinátor,“ vysvětlil starosta, kterého provozovatel ubytovny ujistil, že dělníci si mohou jít maximálně ven zakouřit. Zůstávají ale na pozemku, kde ubytovna stojí.

Šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová potvrdila, že v souvislosti s ohniskem koronaviru na prachatické ubytovně je pozitivních 20 osob. Jde o zaměstnance jedné prachatické firmy – podle dostupných informací společnosti InTiCa Systems – a personál ubytovny. „Čtrnáct pozitivních osob je v izolaci přímo na ubytovně, dva lidé jsou hospitalizovaní a zbytek je v jiné izolaci,“ upřesnila Kvetoslava Kotrbová. Doplnila, že na ubytovně je zajištěn pravidelný úklid a také dezinfekce prostor, ubytovaným sem dováží stravu.

Provoz závodu, kde nakažení pracovali, byl na dva týdny přerušen. V té době odborníci zajistí dezinfekci výrobních prostor, hygienici pak otestují všech 270 zaměstnanců firmy. Deník v neděli hovořil s jedním z nich. Kontaktovala jej prý personalistka firmy s tím, že bude muset podstoupit testy na koronavirus, i když v době potvrzení nákazy u zahraničních dělníků byl na dovolené.

V pondělí bude o situaci v Prachaticích jednat krajský krizový štáb. Starosta Martin Malý podle svých slov s hejtmankou Ivanou Stráskou konzultoval, zda má město přijmout nějaká opatření „z vlastní vůle“, nebo vyčkat na rozhodnutí krizového štábu. Dohodli se, že počkají na výsledky pondělního jednání. Proč? „Ohnisko nákazy je jedno jediné, není to plošné zasažení, ohnisko bylo eliminováno a podchyceno a zatím není nutné dělat plošné opatření,“ zdůvodnil.

Hejtmanka Ivana Stráská v neděli dopoledne naznačila, že výsledkem jednání krizového štábu mohou být lokální opatření. „Budu je navrhovat, sama o nich ale nemůžu rozhodnout. Například budu navrhovat návrat roušek do uzavřených prostor v rizikových lokalitách i jinde.“ Prioritní je podle ní ochrana zdravotníků. Lze jí docílit například nošením roušek v nemocnicích a ordinacích. „Budu navrhovat i dezinfekci některých prostor. Potom chci, abychom si ujasnili řešení pro školáky. Abychom připravili tři možné varianty jejich návratu do lavic. Zatím situace nevypadá příznivě. Nevíme, co bude dál,“ naznačila, o čem bude štáb jednat.

Hejtmanka zároveň apelovala na Jihočechy, aby zvážili cesty do zahraničí. „Všechny aktuální případy nákazy jsou zavlečené ze zahraničí,“ zdůvodnila. O dalším vývoji situace podle Ivany Stráské rozhodne hlavně zodpovědnost obyvatel a návštěvníků kraje. „Někteří mají pocit, že je jim moře po kolena. A dokud nezemře někdo u nich doma, mají pocit, že se nic neděje,“ doplnila.