V domácí karanténě se kvůli podezření z nákazy koronavirem na konci února ocitl i Budějovičák Pavel, student ČVUT. Nebezpečná nákaza se u něj naštěstí nepotvrdila, ale doma musí zůstat do 9. března. Pro jistotu, protože inkubační doba koronaviru se odhaduje na 14 dnů.

Pavel je na dlouhodobém studijním pobytu na nejstarší evropské univerzitě v italské Bologni. I pro univerzitu platí přerušení výuky, které vyhlásily úřady ve chvíli, kdy se na severu Itálie začal šířit koronavirus. Jihočech uvítal, že je mimořádné volno. Mohl odjet domů, navštívit rodinu a chtěl se setkat i se svou slečnou, která ve stejný termín přiletěla z Nového Zélandu, kde studuje. „To bohužel neklaplo,“ říká ale k jednomu z důsledků karantény Pavel.

Už před odjezdem domů se necítil zcela fit a v Českých Budějovicích měl horečku a kašel. Nejprve tak podle obecných pokynů zatelefonoval praktickému lékaři. Ten objednal mladíka na vyšetření na infekční oddělení do českobudějovické nemocnice.

Aktuální situace ke 14. hodině 4. 3. 2020 byla na jihu Čech podle ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové následující:

- Na vyšetření odeslán v posledních 24 hodinách 1 případ s podezřením na koronavir u pacienta.

- Na vyšetření odesláno celkem od začátku února: 19 vzorků.

- Vydaná rozhodnutí o karanténě v posledních 24 hodinách od výše uvedeného termínu: 13.

- Vydaná rozhodnutí o karanténně celkově od začátku února: 140.

- Všechna dosavadní vyšetření byla negativní.

"Vyzýváme občany, aby v případě, že byli v ohnisku a mají zdravotní potíže, nikam nechodili, zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje na čísle: 736 514 386," uvedla Kvetoslava Kotrbová.

„Když jsem tam přišel, už o mě věděli,“ popisuje příchod do nemocnice Pavel.

Dopoledne podstoupil testy a přibližně už po pěti hodinách, ačkoliv se tehdy ještě vzorky nezkoumaly přímo v Budějovicích, věděl výsledek. Byl negativní, i na chřipku. Onemocnění koronavirem se ale mladý muž ani předtím nebál. „Byl jsem si hodně jistý, že to bude negativní. Když jsem odjížděl z Itálie, byla Bologna 200 kilometrů vzdálená od míst, kde se koronavirus vyskytl. Musela by to být setsakramentská náhoda. Byla vysoká nepravděpodobnost, že bych se nakazil koronavirem,“ vysvětluje Jihočech.

Když se nepotvrdil koronavirus ani chřipka, dostal od lékařů pokyn léčit příznaky virózy nebo se prostě „vyležet“. „Mně bylo špatně jen dva dny,“ říká Pavel s tím, že ale dostal i tak nařízenou karanténu. Jeho rodiče měli původně neschopenku, ale ve chvíli, kdy se u mladíka nepotvrdilo nebezpečné onemocnění, tak jim byla zrušena a mohli opět jít do práce.

Sám se má podle pokynů hygieniků v karanténě zdržet činností, které by mohly vést k šíření infekčního onemocnění. Podle Jihočecha to znamená minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. Takže třeba ven chodí jen v takovou denní dobu, kdy předpokládá, že nikoho nepotká. „Není to domácí vězení. Jsem zdravý. Ale mám sledovat svůj zdravotní stav. Kdyby se objevily příznaky onemocnění koronavirem, dál by se to řešilo,“ říká mladý muž o karanténě.

V Bologni podle posledních zpráv, které má Pavel k dispozici, byly potvrzeny jen dva případy nákazy u lidí, kteří však byli v oblastech s vysokým výskytem koronaviru.

Přes internet sleduje Jihočech reakce spolužáků. „Řeší se to relativně dost, ale s humorem, v těch skupinách, kde mám kontakty, třeba vysokoškoláci. Ale nevím, jak tam na to reagují třeba starší lidé. Netroufám si to soudit,“ zdůrazňuje Pavel.

Pokud se týká vynuceného omezení výuky, škola to vyřešila díky moderním technologiím. Přednášky sledují studenti jako on-line přenos na počítači a vyučující je už předem vyzývají, aby své otázky posílali, jako při obvyklé diskuzi. Laboratorní praktika ovšem byla zrušena úplně…

Uzavření školy dosud platilo vždy na týden, teď se ale prodloužilo. „Tenhle režim bude určitě platit do poloviny března, psali, že pak se uvidí,“ říká ohledně návratu k obvyklému životnímu rytmu Pavel.