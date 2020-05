Do českobudějovického nákupního centra na Pražské třídě v krajském městě se v pondělí dopoledne vydaly desítky lidí. Všichni měli roušku a většina sháněla to nejnutnější.

„Vyrazil jsem do A3 Sportu koupit si boty, šel jsem pro ně, protože moje by si už zasloužily výměnu, ale v obchodě neměli velikost. Určitě projdu v IGY všechny obchody s obuví. Kvůli mé velké noze žádné boty z internetu nekupuji,“ ukazoval na své původní boty Zdeněk Musil z Českých Budějovic.

Další zákaznice vybírala v obchodě s oblečením věci pro děti i manžela. „Nakupuji oblečení pro děti, malé jsou necelé tři roky a synovi je jedenáct let. Děti rostou jak z vody. Zjistila jsem, že nám přibral i manžel v karanténě, a hlavně potřebujeme jako každé jaro obměnit šatník, a já jsem si říkala, že tu nikdo dopoledne ještě nebude, tak jsem přišla. Nakoupila jsem i nějaké dárečky, protože přijdou i narozeniny synových spolužáků. Pak se chystám k operátorovi vyřešit věci, které se mi nelíbí,“ popsala Pavla Neveklovská z Budějovic.

Mladá maminka Adéla nakupovala v obchodním centru IGY se svou babičkou a synem. „Šla jsem do Pepca, protože tam jsou slevy a pro děti se to vyplatí, koupila jsem malému traktor. Jdu se podívat i sama na boty. Do kina se zatím nechystáme. Myslím si, že lidé koronu přehání, asi to bude horší chřipka,“ zamyslela se Adéla se synem Davidem.

David Jaroslav se do centra vydal, aby si vybral foťák. „Já jsem si přišel vybrat foťák, musím to ještě prokonzultovat s manželkou, chci nějaký Nikon, zkrátka chci udělat radost sobě i rodině,“ sdělil tatínek, který si přišel vyhlédnout foťák se synem Davidem.

Vedoucí prodavačka v obchodě Kara s koženým zbožím vítala dopoledne prvního zákazníka. „Byl tady už první pán, který sem chodí často, je to stálý zákazník. Jinak jsme obvolávali stálé zákazníky, že už máme otevřeno a pro každého zákazníka máme připravenou květinu, kterou dostane při nákupu. Také máme novou kolekci, která ještě nebyla na internetu. V nabídce tu máme bundy – křiváky, jsou tu pastelové i svítivé bundy, je tu i koňaková klasika. Všechno je to kůže, máme tady doplňky jako pásky… Myslím si, že lidé jsou natěšení, a tak si jdou něco koupit, a hlavně nemohou cestovat, tak si myslím, že utratí peníze tady u nás,“ uvažovala Jana Bíchová z Kary.