České Budějovice - Chybné účtování zboží v akci není dle České obchodní inspekce výjimkou

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Nechal se zlákat nabídkou slev a v prodejně Albert na Suchovrbenském náměstí nakoupil ananas za pouhých 9,90 korun. Na pokladně se pak nestačil divit, když měl platit dvojnásobek. „Nedal jsem se, nákup reklamoval a slevu mi uznali,“ vyprávěl v rámci setkávání redaktorů Deníku se čtenáři Karel Havlíček z Č. Budějovic.



Situace se ale jako přes kopírák opakovala o dva dny později. Senior si opět naložil do košíku zlevněný ananas a znovu se slevy domohl až při reklamaci.



To už jej přimělo podat podnět na Českou obchodní inspekci. Její velký kontrolní nákup zaměřený především na účtování správných částek u zboží ve slevě sice v tomto obchodě neprokázal žádné závady, odborníci ale připouštějí, že situace, kdy slevy dostanou zákazníci až poté, co se o ně sami přihlásí, nejsou výjimkou.



Podle ředitele regionální pobočky České obchodní inspekce Daniela Adamce registrují inspektoři na jihu Čech podobných podnětů od zákazníků obchodních řetězců poměrně hodně. O úmyslu personálu naúčtovat zákazníkovi plnou cenu místo té slevové lze ale podle něj mluvit jen v některých případech. „Pokud pokladní načítá čárové kódy, cenu sama nijak neovlivní. V tom případě jde o chybu v pokladním systému daného obchodu, kam se musí slevy mechanicky zadávat,“ vysvětluje Adamec, odkud pramení problémy nejčastěji.



„Rozhodně se vyplatí zkontrolovat si zejména u většího nákupu hned za pokladnou účtenku, a když zjistíte nesrovnalosti, reklamovat je na informacích. Řetězce obvykle peníze zaplacené navíc bez problémů vracejí,“ radí pro podobné případy Adamec.

Nešvary obchodů

- Slevová cena zboží není zadána v pokladním systému. Po načtení čárového kódu se účtuje obvyklá cena, a pokud si chyby zákazník sám nevšimne, zaplatí více.



- Prodejci avizují zlevněné zboží, ale mají ho buď minimální množství, nebo se rychle vyprodá. Sleva tak funguje jen k přilákání zákazníků do obchodu, kde si pak leckdo koupí aspoň něco jiného.

Potvrzuje to i mluvčí společnosti Ahold Lukáš Hora. „Pokud zákazník najde na své účtence chybu v ceně, doporučujeme mu kontaktovat nejlépe přímo prodejnu, ve které daný výrobek zakoupil či naši bezplatnou zákaznickou linku Albert na čísle 800 402 402. Zákazníkovi vrátíme rozdíl v ceně a jako omluvu obdrží poukázku v hodnotě padesát korun na příští nákup v prodejnách Albert. Důležité je vždy přinést účtenku ,“ dodává Hora.



Problémů se slevami ale bývá v řetězcích více. „Lidé si často také stěžují na akce, kdy prodejci avizují zlevněné zboží, ale mají ho buď minimální množství, nebo se rychle vyprodá. Zákazníci jsou pak zklamaní,“ přidává ředitel regionální pobočky České obchodní inspekce Daniel Adamec další častý nešvar v obchodech na jihu Čech. Sleva v takových případech funguje jen k přilákání zákazníků do obchodu, kde si pak leckdo koupí aspoň něco jiného.



Všem takovým případům se podle Adamce Česká obchodní inspekce důkladně věnuje. „Vede to minimálně k tomu, že obchodníci špatně naúčtované peníze bez protestů zákazníkům vracejí,“ připomíná dílčí úspěchy kontrol.