„Je to velmi dobrá zpráva pro cestující v našich autobusech a vlacích. Vedení Jihočeského kraje rozhodlo, že minimálně do konce roku nebudeme žádné jízdné zvyšovat. Oproti jiným krajům, kde se jízdné zvedá, Jihočeši budou jezdit za současné ceny, a to minimálně do poloviny prosince, kdy nás čeká změna jízdních řádů,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonín Krák s tím, že vedení kraje nechce Jihočechy v této době zatěžovat dalšími náklady na život a bere je na sebe. „Za první pololetí jsme dopláceli autobusovým dopravcům v souvislosti s růstem cen pohonných hmot 16,2 milionu korun,“ dodal Krák.