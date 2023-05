České Budějovice - Pro 13 tisíc obyvatel bylo původně koncipováno českobudějovické sídliště Vltava. Autorem projektu byl Miloslav Vyhnánek a poslední stavbou dokončenou v době vzniku sídliště v 70. a 80. letech minulého století se stal kulturní dům podle projektu Otto Kubíka. Kulturní dům byl dokončený v roce 1987. A prostranství před ním obklopené ze dvou stran obchody se stalo náměstíčkem pro nové sídliště. Původně bylo ozdobeno i sousoším Malše a Vltavy, které později putovalo do depozitáře a dnes zkrášluje prostor u Dlouhého mostu na nábřeží Vltavy.

Náměstíčko bylo výrazně změněno před 11 lety, kdy dostalo současnou podobu s novým vodním prvkem a dlažbou v centrální části. Pochozí plochy v okolí jsou mlatové. To ale znamená, že se prostor stal při suchu prašným a v létě navíc s rozpálenou dlažbou. K pobytu tak příliš nelákal. Podle českobudějovického radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby je proto nutná rekonstrukce náměstíčka. Radnice připravila úpravu, která má přinést do plochy více zeleně. Kvůli tomu ale bude nutné vybagrovat část náměstíčka až do hloubky dvou metrů, aby budoucí stromy získaly dostatek prostoru pro kvalitní zakořenění. Průzkumné vrty, které nechala radnice udělat, totiž ukázaly, že v místě se pod povrchem nachází i různá stavební suť z doby stavby sídliště.

Plot i textilie

Podle náměstka primátorky Petra Maroše začnou práce 10. května. Na konci listopadu má náměstíčko v podstatě už dostat jinou podobu. Výsadba se má provádět už na podzim, aby se zeleň dobře uchytila. Současné stromky z náměstí odvezou.

„Nejblíže žijící chceme požádat o trpělivost,“ obrátil se na obyvatele sídliště Petr Maroš. Ujistil, že práce budou provedeny co nejrychleji. Budoucí stavební prostor bude obehnán plotem a také textilií, aby se co nejméně zatížilo okolí prachem. Celkem mají náklaďáky s materiálem odváženým i přiváženým vykonat na čtyři tisíce jízd. Chodníky po obvodu náměstí zůstanou pěším volné, takže pohyb zde bude zachován. Jen bude nutné dávat pozor na pohyb stavební techniky.

Pomohou Norské fondy

Náklady na stavební práce budou 24 milionů korun včetně DPH, 18 milionů by mělo město dostat z tzv. Norských fondů jako dotaci. Přes pět milionů potom bude stát zeleň a několikaletá péče o ni, protože provádějící firma bude o vše dále pečovat.

Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové je cílem zpříjemnit prostředí náměstíčka pro místní. Zachována zůstane fontánka v centru náměstíčka a nově se bude hospodařit s dešťovou vodou tak, aby se využívala pro zavlažování.