Ten zahrnuje moderní prvky zadržování vody a zavlažování, rozšíří záhony s novými trvalkami a stromy, vytvoří příjemné mikroklima v rámci sídliště pro odpočinek a relaxaci. Na místě budou osazeny nádoby na tříděný odpad včetně těch pro pejskaře. Projektová dokumentace je zpracovaná, do konce června by mělo být hotové i stavební řízení a poté budou podány žádosti o dotace.

„Před těmi více než deseti lety při úpravě prostranství ještě nebyly dostupné technologie, které můžeme využívat dnes. Problémem zdejší zeleně je postupné usychání keřů a javorů z důvodu nedostatečné půdní plochy. Obyvatelům sídliště vadí vysoká prašnost, hluk a suché horké klima v létě. To by měla vyřešit právě nová revitalizace plochy,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec.

Město letos nově využívá služeb externího zahradního a krajinného architekta Lenky Marcínové, která ve spolupráci s útvarem hlavního architekta vytvořila projektovou dokumentaci.

Budoucí podoba prostoru před Kulturním domem Vltava.Zdroj: Vizualizaci poskytlo město České Budějovice

„Zásadní změnou bude úplné odstranění mlatových cest, které jsou důvodem nadměrné prašnosti. Na chodnících vedoucích vnitřní upravovanou zónou bude položena nová dlažba. Při dendrologickém průzkumu bylo zjištěno, že zdravotní stav stávajících stromů je nevyhovující, a že stromy trpí suchem a nedostatkem živin. Stromy vysazené v minulosti do betonových skruží budou přesazeny do volné půdy na vhodnějších lokalitách. Počítáme s vybudováním nových souvislých trvalkových podrostů pod vysazenými stromy, které pomohou stabilizovat biologickou funkci například i tím, že se opad listí stane přirozeným zdrojem živin. Záhony květin budou mulčovány kůrou, aby zde začali žít brouci a hmyz. Především ale bude ekosystém lépe hospodařit s dešťovou vodou, kterou bude zadržovat a opět vypařovat do ovzduší, čímž bude vytvářet optimální klima. V ulici Františka Ondříčka plánujeme podél cyklostezky vybudovat alej stromů zasazených v modulárních půdních buňkách. Povrch těchto buněk bude možné využít pro pojíždění větších automobilů v případě potřeby. Úplnou novinkou bude využití sběrných obrubníků po obvodu zpevněných ploch pro zásobování záhonů i trávníků vodou. Voda do nich bude moci při deštích přirozeně natékat přes revizní šachtu a pomocí perforovaných trubek odkud bude přivedena k trvalkám a stromům,“ vysvětlila Lenka Marcínová.

V období delšího sucha bude systém využívat také moderní umělý zavlažovací systém řízený počítačem. Parčík bude osazen novými lavičkami, kolostavy, veřejným osvětlením. Vysazeno bude několik desítek stromů, které dobře snáší městské prostředí a atraktivně kvetou, ale neplodí ovoce. Některé stromy budou uměle podsvětleny a nad částí laviček bude instalována stínící plachta, jiné budou ve stínu stromů. Město připravuje projekt do dotace z Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Renáta Kollarczyková, mluvčí magistrátu