Náplavka v Budějovicích ožila, sluníčko i pouťové atrakce vytáhly lidi ven

Na náplavce u řeky v centru Českých Budějovic to poslední dny opravdu žije. Nejen, že lidé vyráží ven za sportem a relaxem v místních oblíbených kavárnách, ale do středy 30. března si zde mohou užít pouťové veselí se vším, co k němu patří.

Lunapark na náplavce v Českých Budějovicích. | Video: Lenka Pospíšilová

V lunaparku vedle Vltavy Pod Dlouhým mostem nechybí tradiční atrakce jako autodrom, labutě, řetězový kolotoč, střelnice, nafukovací hrad nebo trampolíny. Mladší a odvážnější ročníky však přitahují i daleko extrémnější lákadla jako obří vysutý kolotoč, lavice, či strašidelný dům. Otevřeno je od 14 do 19 hodin.