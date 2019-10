Na Modravě vzniká další velké parkoviště. Další sterilní plocha uprostřed národního parku. Projekt bezpochyby ekonomicky zdůvodněný. Závora a parkovací automat. Stále více aut, stále větší koncentrace turistů. Není to o přírodě, je to o penězích.

Šumava. Ilustrační foto | Foto: Poskytl Kryštof Diatka, ČT

Šumava přitom zoufale potřebuje podporu veřejné dopravy před prosazováním dopravy individuální. Národní park je protáhlý od severozápadu k jihovýchodu. Několik sporadických autobusových linek jezdí pouze ve směru do vnitrozemí, k severovýchodu. V průběhu roku je problém se dostat z Prášil na Srní, z Modravy na Kvildu, z Borových Lad do Horní Vltavice a do Volar. Chybí celoroční páteřní autobusové spojení z dopravního uzlu Železná Ruda do Volar, Nové Pece a Horní Plané. „Zelené autobusy“ jezdí jen v létě na části území a jejich provoz je posuzován pouze ekonomicky.