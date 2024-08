Žně byly letos nejrychlejší za poslední roky. „I díky počasí to vyšlo tak, že máme sklizeno, pokud jde o obiloviny a olejniny, téměř stoprocentně. Dnešní oslavou tento celoroční cyklus nekončí a zítra začíná práce na dalším roce. Jsem rád, že se můžeme pyšnit dobrými, kvalitními, zdravými českými potravinami,“ konstatoval na pódiu ministr zemědělství Marek Výborný. I přes katastrofické scénáře kvůli jarním mrazům nakonec podle něj úroda není vůbec špatná. „Pokud jde o řepku, tam budeme mít sklizeň o nějakých 10 procent nižší než loni, právě kvůli mrazu na konci dubna. Na druhou stranu u obilovin zůstaneme přibližně na číslech loňského roku. Zatím predikujeme pokles asi o dvě procenta, což je v zásadě zanedbatelné,“ dodal ministr Výborný. Podle něj tak v Česku v žádném případě nehrozí nedostatek mouky, obilovin ani olejnin.

Domácí zemědělství i přes letošní uspokojivou sklizeň ale podle zástupců agrární komory není v dobré kondici. Problémem je počasí, přílišná byrokracie a v neposlední řadě i nízké výkupní ceny. „Spotřebitelé vidí, že chléb nám stál před pár lety 25 korun, dnes stojí 45 korun. Prodejní ceny pšenice ale zůstávají totožné a stále se pohybují kolem čtyř nebo pěti korun,“ posteskl si prezident Agrární komory Jan Doležal s tím, že co se týče zvyšujících se cen potravin, není vina na straně zemědělců.

Mezinárodní agrosalon Země živitelka potrvá do úterý 27. srpna. Každoročně sem zavítá více než 100 tisíc lidí. Veletrh už tradičně nabízí také unikátní stroje. Letos je to nejvýkonnější kombajn, kterého je zatím vyrobeno jen 15 kusů. Brány výstaviště jsou otevřené o víkendu a v pondělí od 9 do 18 hodin, v úterý končí otevírací doba o hodinu dřív. Návštěvníci mohou k parkování využít vedle ploch u výstaviště i parkovací dům Stromovka na Dlouhé louce.