První místo soutěže Sodexo Zaměstnavatel regionu 2023 si odnesl Budějovický Budvar v kategorii zaměstnavatel do 5000 zaměstnanců v Jihočeském kraji. | Foto: BB

Zaměstnavatel roku je nejprestižnější soutěž pro zaměstnavatele v Česku. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od společnosti PwC. Saratoga zajišťuje maximální objektivitu v hodnocení firem. Společnosti jsou hodnoceny ve 14 ukazatelích rozdělených do 3 oblastí. Každá oblast má přitom svoji váhu, kterou se podílí na celkovém výsledku.

V úterý 16. května 2023 se zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, společnosti Sodexo Benefity, sešli se zástupci vítězných firem z Jihočeského kraje a z Kraje Vysočina. Slavnostní dekorování proběhlo v hotelu Artaban v Žirovnici.

„Kontinuálně usilujeme o budování silné a stabilní firemní kultury. Tu stavíme na čtyřech pilířích: otevřenosti, důvěře, neformálnosti a zábavě. Tyto hodnoty se promítají do všech našich aktivit, ať už je to nábor, onboarding, odměňování, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nebo třeba komunikace. Usilujeme o to, aby se naši zaměstnanci cítili být skutečnými ambasadory pivovaru, aby nás nevnímali pouze jako zaměstnavatele, ale žili s námi příběh naší značky a byli hrdí na to, že jsou jeho součástí. Ocenění si velice vážíme. Utvrdilo nás to v tom, že to, co děláme, dává smysl a rozhodně bychom v tom měli pokračovat.“ okomentovala vítězství Lucie Šitrová, HR Business Partner Budějovický Budvar n. p.

Dalším želízkem národního pivovaru v ohni jsou kariérní stránky www.budejovickybudvar.jobs.cz a náborové video pivovaru. Jako projekt se účastní regionální kvalifikace soutěž Cena personalistů za nejlepší HR projekt.

Ivana Chlumáková