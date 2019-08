České Budějovice - Hejtmanka Ivana Stráská zahájila v sobotu na Živitelce Národní dožínky a poděkovala zemědělcům za úrodu i odvedenou práci. V průvodu šel i premiér Babiš.

Hejtmanka Ivana Stráská k zahájení Národních dožínek v sobotu pronesla. „Země živitelka je tradiční a každoroční setkání všech, kteří po celý rok tvrdě pracují. Starají se o to, abychom se měli dobře. A že to není lehká práce, to dobře ví každý, kdo někdy zkusil něco vypěstovat nebo vychovat,“ uvedla.