O čem studentům dnes přednášíte?

Přednáška bude shrnující, pojedná o současné měnové politice ČNB, o vývoji ekonomiky a jejím výhledu. Ale s určitým pohledem zpět až do období krize, kdy jsme používali nestandardní nástroje, jako byl například kurzový závazek. Bude to taková přednáška o aktuálním i očekávaném vývoji, ale s poměrně výrazným pohledem na vývoj problému.

V roce 2004 jsem vstoupili do Evropské unie, výročí si připomeneme v květnu. Jakou změnu nám to přineslo?

Velmi stručně se dá popsat, že je to 15 let velmi úspěšného vývoje, samozřejmě s určitými výkyvy. Byla tady velká krize mezi lety 2008 až 2013, která nás hodně zastavila, ale ta zastavila celý svět. V mezidobí jsme doháněli postupně vyspělejší země, takže dnes jsme někde na 90 procentech průměru Evropské unie. Já věřím, že se budeme dál blížit tomu nejvyspělejšímu jádru Evropské unie. Takže v zásadě je to úspěch. Jistě možná někdo očekával, že to půjde rychleji a snáz, ale to už tak v životě bývá, že vše se musí odpracovat.

Jak si stojí česká koruna?

Česká koruna si stojí velice dobře, protože je to jedna z nejstabilnějších měn na světě. Když se podíváte na historii, tak málokde v zemích našeho typu najdete měnu, která by svým nominálním kurzem vůči dolaru odpovídala tomu, co tady bylo před mnoha desetiletími. Jsou tam různé výkyvy, ale pořád je dnes dolar za 22 nebo 23 korun, což je podobně, jako tomu bylo za první republiky. Koruna je pevná stabilní měna s mírně posilujícím trendem.

Přijme Česká republika někdy euro?

To je otázka na politickou reprezentaci, o tom nerozhoduje centrální banka. Zatím, jak sledujeme politiku, vidíme, že pro tento krok není žádné velké nadšení a asi v dohledné době ani nebude.

Náš nejbližší soused, Slovensko, má euro, my ne. Proč tomu tak je?

Slovenská politická reprezentace se rozhodla, že toto bude pro ně lepší volba. Je potřeba vzít v úvahu, že na Slovensku podpora obyvatelstva pro národní měnu byla vždycky podstatně menší než v českých zemích. Takže u nich se podmínky vyvinuly politicky jinak, Slováci se rozhodli připojit k eurozóně už před těmi deseti lety.

Naše měna má letos výročí.

Ano, letos slavíme sto let naší měny, československé a české koruny. Dodal bych, že je to úžasné výročí, že jsme tu měnu zachovali, pevnou a stabilní. Chtěl bych si přát, aby to tak bylo i do budoucna. Také aby občané měli svoji měnu rádi. A abychom my, co máme za úkol o ní pečovat, o ní úspěšně dbali.