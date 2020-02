Drony jako natáčecí zařízení Petr Zelenka použil už ke vzniku filmu Ztraceni v Michově, aby si obhlédl dvojici slovenských dronařů. „Bývají to samorosti,“ zjistil při přípravě na Modeláře už před lety.

Jako první z dvojice hlavních hrdinů obsadil Petr Zelenka Jiřího Mádla, který pochází z Českých Budějovic. „Měl jsem na něj dlouho spadno,“ přiznává. Herce si Petr Zelenka zamiloval od videa k zamyšlení se nad stavem politiky Přemluv bábu. „Je fenomenální v těch jeho převlecích, chce být pokaždé jiný,“ myslí si o rolích Jiřího Mádla. I v Modeláři je Jiří Mádl „jiný“. Jeho postava špatně mluví a není jí příliš rozumět. Předlohou pro ni byl jak mluvou, tak po vizuální stránce rapper Kato.

Při natáčení novinky si Petr Zelenka zkusil poprvé producentskou roli. Protože to dopadlo dobře, není prý cesty zpět. „Je těžké dělat několikátý film, aby vás to ještě bavilo. Výroba a tak, to je strašnej vopruz,“ svěřuje se režisér a pokračuje: „Je to náročné a nevděčné. Vždyť ten film připravujete dva roky a v kinech je týden.“ Proto bylo třeba najít stimul. „To produkování byl adrenalin. Měli jsme nakonec vyloženě dobrý pocit, že jsme to zvládli,“ vypráví Petr Zelenka.

Filmař je oceňovanými pro svou divadelní tvorbu. O tom, že by Modelář byl divadelní hrou však prý ani zprvu neuvažoval. „Už od začátku to bylo koncipované jako jednoduchý filmový příběh, jako akční film,“ uvádí. Premiéru navštivte ve čtvrtek.

Divadelní tvorbě se však právě teď Petr Zelenka věnuje, a to pro jižní Čechy. Tvoří totiž hlavně pro Dejvické divadlo a pro Jihočeské divadlo. V současné době chystá na otáčivé hlediště v Českém Krumlově činoherní titul Da Vinci. Hru napsal s dramaturgyní Olgou Šubrtovou. „Je to o kunsthistorikovi, který se ze současné Itálie s manželkou, s níž se rozvádí, ocitne z ničeho nic v době Leonarda da Vinci,“ začíná vyprávět příběh. Nadšený Silvio si objedná u Leonarda da Vinciho obraz, který v současnosti neexistuje, a tak vstoupí do dějin. Také pomáhá s již existujícími obrazy. „A tak trochu je znehodnotí,“ směje se Petr Zelenka. V hlavní roli uvidíme Jiřího Langmajera. Petr Zelenka nyní pracuje se třetí verzí scénáře. „Přečteme si to koncem února, zkoušet začneme šestého dubna,“ plánuje. Čtyři týdny stráví na zkušebně, pak se s herci přesune do parku k točně. Večerní zkoušky přijdou až na posledních deset dní. Hra Da Vinci bude mít premiéru 3. června. Da Vinciho si zahraje Pavel Oubram, Silviovu ženu Věra Hlaváčková. S Jiřím Langmajerem alternuje Viktor Limr.