Václav Flíček a Zdeněk Sklenář si začali díky vlastním dětem všímat problémů, kterým společnost čelí.

Online kurz je pro děti školou povinné. "Budoucnost vidíme v celoživotním vzdělávání, lásce a zápalu učit se novým věcem. Proto cítíme potřebu tyto dovednosti předávat už dětem. Takový člověk se v životě neztratí," dodává Zdeněk Sklenář. | Foto: Archiv Projektu Budoucnost

„Přehlcení informacemi, budoucnost zaměstnání, zastaralý systém vzdělávání… ,“ vzpomíná Zdeněk Sklenář, co je vyburcovalo k projektu Budoucnost, v rámci něhož se věnují osvětě dětí v oblasti kritického myšlení a celoživotního vzdělávání . Šlo i o výzkum České školní inspekce. Testem mediální gramotnosti totiž prošlo 43% deváťáků. „Tam patří každý, kdo test udělal alespoň na trojku. To není moc dobrý výsledek,“ myslí si Zdeněk Sklenář. Nyní je to něco přes rok, kdy dvojice navštěvuje základní školy.