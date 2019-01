Pasov – 15letá Regina z Laufenu v okrese Berchtesgaden chtěla mít vždycky podle deníku PNP jako mnoho dětí z obce koně.

Už přeskočí metr! | Foto: Deník/repro PNP

Když rodiče řekli Ne, našla „alternativu“ v rodinné stáji – krávu Luna, píše list. „Po dlouhém tréninku dnes na ní jezdí a dokonce skáče překážky,“ píše PNP. „Přes dlouhé hledání se podařilo najít v Německu už jen jedno děvče s podobným hobby, ve východním Frísku. K té ale Regina říká, že na krávě jen jezdí, zatím co ona i skáče.“



Regina začala v sedmi letech jezdit na koni, ale přání mít vlastního jí rodiče nemohli splnit. „Mazaná dívka ale hledala své řešení. První kráva, respektive tele Lilly, kterou si v devíti letech vybrala, byla jankovitá a nedala se vychovávat. Když ale přišla na svět před třemi roky Luna, začalo dlouholeté přátelství mezi člověkem a zvířetem,“ uvádí deník. Regina popisuje, jak se nejprve celé hodiny s kravkou procházela, až ji napadlo zkusit na ní jet. „Profesionální tipy k zacházení si opatřila ve škole jezdění krav ve Švýcarsku,“ píše PNP.



Luna má dnes v rodině přivilegované postavení s vlastním stáním ve stáji. Ostatní soukmenovkyně prý na ni dokonce žárlí a odstrkují ji. Zajímavě kravka reaguje na koně. Vždycky prý za nimi běží a hledá kontakt, ale koně nemají zájem, uvedl list.

Jezdit na krávě téhle cowgirl bylo časem málo, tak ji začala učit skákat. „Musela jsem jí všechno předvádět a lákat ji mrkví a cukrem, ale teď už skočí metr,“ vypráví. Po osmi skocích je ale Luna unavená a chce zpátky do stáje.“ Zvěrolékař podle deníku nemá námitek – koneckonců prý ani kůň se původně nenarodil ke skákání…

Jel za kšeftem…

U Ortu poblíž Freyungu na B12 kontrolovala spolková policie 46letého českého řidiče. Jeho osobní doklad ale „školené oči pátračů“, jak píše deník PNP, odhalily jako falešný. „Také předložený řidičský průkaz se ukázal jako totální padělek,“ pokračuje list. Originální doklady muž předložil až na policejní stanici. „Prověrka dat v počítači odhalila důvod jeho lživých pohádek. Čech má totiž do července zákaz řízení za opilství,“ líčí PNP. „Protože měl ale v Německu lukrativní obchodní termín, obstaral si pro cestu zfalšovaný průkaz a na stejné jméno vystavený nepravý řidičák.“



Podle pasovského deníku ho to přijde draho. „Policie na něho podala trestní oznámení za jízdu bez řidičského oprávnění a za padělání úřední listiny. Po ukončení řízení mohl ve své cestě pokračovat, ovšem na sedadle spolujezdce,“ končí úterní zpráva PNP.

Mastili pod vodou

Potápěči z Dolního Bavorska hráli v lázních v Geiselhöringu 36 hodin pod vodou karty a vytvořili tak světový rekord. „V neděli večer dosáhli vytouženého cíle,“ píše deník PNP. Na rekordu se podílely tři čtyřčlenné týmy střídající se po hodině a čtveřice náhradních potápěčů. Jak řekl Eric Schlegelmilch ze školy potápění Travel Divers ve Straubingu, na spánek stejně neměl nikdo ani pomyšlení, jen svlékání a oblákání výstroje trvalo zhruba po třech čtvrtích hodiny. Parta spotřebovala tři balíčky umělohmotných karet. Dosavadní rekord patřil karbaníkům z Horního Falcka, kteří hráli pod vodou 24 hodin.

Budou hledat pečovatele

V příštím roce bude v Horních Rakousích chybět téměř 300 pečovatelů. Země chce pro tuto práci získat lidi vracející se do pracovního procesu a migranty s dobrou znalostí němčiny, případně zaměstnat zájemce z dalších států EU. Zástupce zemského hejtmana pro sociální věci Josef Ackerl v té souvislosti zmiňuje hlavně vysokou nezaměstnanost v Bulharsku a v Rumunsku. „Kromě pečovatelů bude v péči o staré lidi chybět také kolem 180 diplomovaných zdravotních sester,“ uvádí deník OÖN.



Pečovatelům z řad lidí vracejících se na trh práce chce Ackerl umožnit „přeskočení“ nástupního platového stupně. Ten podle OÖN pro ošetřovatele v domácnosti činí 1651 eur, pro odbornou sílu 1903 a pro diplomovaného pečovatele 2053 eur.



V oblasti zdravotnictví (v nemocnicích) je v Horních Rakousích momentálně zaměstnáno 12 900 pečovatelů, v sociální oblasti (pečovatelské a starobní domovy, mobilní služby) 8400. Při hledání řešení vláda mj. zkoumá, zda by se na toto povolání nemohli připravovat zájemci už od 14 let.