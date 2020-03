„Původně jsem byla jen řadový dobrovolník. Ten projekt začali starší studenti u nás na škole,“ vzpomíná Adéla Černá, jak to všechno začalo. Pak se ti starší spolužáci dostali k maturitě. „Bylo tu riziko, že by projekt mohl skončit, a tak jsme ho s kamarádem převzali,“ vypráví studentka.

Proč tuto činnost považuje za důležitou? „Tyto děti jsou v situacích, kdy se jim nikdo nevěnuje, nebo ne dostatečně. Přitom jsou mnohdy opravdu šikovné. A my máme čas,“ odpovídá. Mnohdy prý nejde jen o doučování. Děti, za nimiž chodí, mají v rodinách složité vztahy. „Najdou si v nás často kamarády, a to je super,“ myslí si Adéla Černá.

Dívka vloni koordinovala 16 doučujících a získala tak cenné zkušenosti. „Ze začátku to pro mě bylo složité, povahově jsem spíš introvert,“ přiznává. V rámci vedení však musela komunikovat s rodiči i s učiteli základních škol. „Spoustu mě to naučilo. Musela být asertivní,“ uvažuje studentka, která se nakonec překonala pro dobrou věc. „Věděla jsem, že to dělám pro ty děti,“ říká.

Dobrovolníci pod vedením Adély Černé pomáhali u dlouhodobě devatenácti dětem.

Dívka k nim má velice kladný vztah. Sama doučuje třináctiletého chlapce. „Občas je to složité, ale baví mě to,“ usmívá se vítězka.

Po maturitě by chtěla jít Adéla Černá studovat jazyky, možná se bude ubírat pedagogickým směrem. Dobrovolnictví se ale nevzdá, i kdyby mělo jít o jiný projekt.

Mladá dobrovolnice dálev létě 2019 reprezentovala jako jediná Česko v projektu European School Summer Camp v Gruzii.

Nyní se účastní projektu Hledá se novinář společnosti Člověk v tísni, kde se aktuálně probojovala mezi dvacet čtyři finalistů celostátního projektu. Stát se novinářkou je prý totiž druhá varianta, jak by si představovala svou budoucnost. „Ráda píši, takže mám mám blízko k mluvenému i psanému slovu, láká mě to, ale nejsem zatím rozhodnutá,“ říká Adéla Černá.

Rodiče jsou na dceru hrdí a podporují ji, i když se možná obávají, zda se v těchto oborech dovede prosadit. „Bez nich bych tu nemohla být,“ je jim vděčná dívka.

Na cenu Talent Jihočeského kraje 2019 ji navrhl učitel společenských věd Jiří Krejčí, čímž ji mile překvapil. „Udělalo mi radost, že ho to vůbec napadlo,“ usmívá se sympatická studentka.