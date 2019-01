Bernartice - O status městys se mohou ucházet jen ty obce, které ho v minulosti používaly.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Od roku 1636 byly Bernartice městysem. Titul by se k nim opět mohl vrátit. Ovšem museli by s tím souhlasit zastupitelé a po vyjádření vlády ještě předseda Poslanecké sněmovny.



Jaký je aktuální názor všech zastupitelů, starosta Pavel Souhrada neví. „Přiznám se, že jsem delší dobu nesondoval jejich postoj. Možná by stálo za to zkusit věc projednat na nejbližším zasedání a v případě shody požádat třeba na konci volebního období o navrácení titulu městys, který k Bernarticím staletí patřil," řekl Pavel Souhrada.



„Kauza městys" je podle jeho slov mnohaletá. „Řekl bych, že ji řešíme zhruba osm let. První čtyři roky byly docela intenzivní, ale na zastupitelstvu jsme se úplně nedomluvili. Vždycky jsme to probírali mimo jiné. Zdaleka nebylo jednoznačné pochopení buď pro, nebo proti. Řekli jsme si, že pokud nebudeme jednotní, nebudeme to řešit," vysvětlil starosta.



Bernartice jsou stále obcí, ale třeba Přídolí na Českokrumlovsku se k městysu vrátilo v roce 2009. „Městys může obec získat pouze na základě toho, že jím už v minulosti byla, což jsme museli prokázat, pak nám byl titul navrácen. Přídolí bylo městysem od roku 1336," uvedl starosta Přídolí Jiří Štěpánek.



Nový název Přídolí žádné výhody, třeba jako vyšší daňové příjmy, nepřináší. Podle starostových slov se jedná spíše o navázání na historii. „Je to o hrdosti na místo, odkud člověk pochází. Musí si uvědomit vlastní historii, která je dost stará. Vlastně starší než Českého Krumlova. Je to čestný titul, který nepředstavuje žádné výhody ani povinnosti," dodal přídolský starosta Jiří Štěpánek.



Tak to vnímá i bernartický starosta, který by byl rád, kdyby Bernartice opět byly městysem. „Jsme to dlužní našim předkům," řekl Pavel Souhrada.



Titul městyse by znamenal některé nutné administrativní kroky. Například změnu razítka. „Také by bylo potřeba změnit v rejstříku firem název," doplnil starosta.



V Sepekově už mají změnu za sebou. Status městys jim byl vrácen v říjnu roku 2006. Podle tehdejšího starosty Stanislava Sedláčka to pro Sepekov nebylo nikterak zatěžující. „Museli jsme změnit hlavičky předtisků a pochopitelně to oznámit spořitelně, katastrálnímu úřadu a dalším dotčeným orgánům. Mnohem náročnější by bylo zavést ulice, o kterých jsme uvažovali. To by si lidé museli změnit řidičáky, občanky a tak dále. Úkoly, které jsme kvůli změně na městys museli vyřešit, tak proti tomu byly zanedbatelné," hodnotil zpětně Stanislav Sedláček ze Sepekova, jediného městyse Písecka.



Bernarticím a dalším městysům byl titul odebrán v roce 1954 na základě zákona o národních výborech. Tehdy se přestal užívat. Obce, které o status městys přišly, mohou od roku 2006 žádat o jeho vrácení.



ANKETA:



Anketa mezi zastupiteli: Obec, nebo městys?



starosta Pavel Souhrada

MĚSTYS. Vždycky jsem říkal, že jsem pro městys. Myslím, že jsme to dlužni našim předkům. Ctím a respektuji tradice a snažím se je dodržovat. To je hlavní důvod, proč jsem pro, aby Bernartice opět byly městysem.

Josef Hrádek

OBEC. Jsem pro to, aby Bernartice zůstaly obcí. Status městyse nepřinese žádné větší výhody, pouze to bude znamenat větší administrativu. Myslím, že máme v obci důležitější problémy k řešení.

Jan Zeman

SPÍŠE OBEC. Když jsem byl místostarostou, tak jsme to řešili. Třeba účetní byla proti tomu. Městys přinese spoustu problémů, třeba předělání razítek, hlaviček dokumentů a nevím, zda se kvůli tomu nebudou muset upravovat smlouvy. Já mám názor pořád stejný. Titul městys nám měli vrátit sami. I kvůli tomu jsem spíše pro obec, i když asi budu mezi zastupiteli bílá vrána.

Jitka Drástalová

NEROZHODNUTÁ. Nemám jednoznačný názor. Hledám klady a zápory obojího.



Jiří Hrubec

SPÍŠE MĚSTYS. Bude se o tom zajisté diskutovat. Jako starousedlík bych byl pro městys, ale nesmělo by to znamenat větší finanční zátěž.



Poznámka: Zastupitelstvo je patnáctičlenné.



Anketa mezi obyvateli: Obec, nebo městys?



Irena Cejnarová, 61 let, Rakov

MĚSTYS. Pocházím z Prahy a když jsem byla malá, posílala jsem příbuzným do Rakova pohledy a přání. Do adresy jsem vždycky psala – městys Bernartice. Nevím, proč a kdy o toto označení Bernartice přišly, ale v poslední době se mezi zdejšími obyvateli na toto téma hodně hovoří. Většina je přesvědčená, že Bernartice stále městysem jsou. Diví se, že ne, a chtějí, aby se městysem opět staly.

V Bernarticích je denně praktický lékař, pošta, škola, školka, při projíždění zde staví kamiony, turisté a mají se možnost občerstvit se hned ve dvou restauračních zařízeních, Bernartice jsou křižovatkou autobusového spojení do všech okolních měst.

V Rakově už žiji pár let natrvalo a můj osobní názor – kdyby bylo referendum, stála bych o to, aby se Bernartice staly opět městysem.

Anna Mudruňková, 34 let, Bernartice

SPÍŠE MĚSTYS. Jsme už malé město a titulem městys bychom se zviditelnili. Jestliže nám to nepřinese žádné nevýhody, tak bych byla pro městys.



Alena Stará, 51 let, Bernartice

MĚSTYS. Žiji tu celý život a myslím si, že Bernartice vždycky byly městysem.I z historického hlediska měly práva městyse a podle kronik titul městys k Bernarticím patří.