Podle architekta Mirka Vodáka, který soutěž pro město organizoval, bude mít veřejnost i možnost diskutovat s autory návrhu z ateliéru Rusina Frei Architekti.

Aktuální informace lze nalézt na webu www.parkdukelska.cz a město připravuje nyní dopracování návrhu a přípravu realizace.

Proměna parku by se mohla uskutečnit v ideálním případě do dvou let.