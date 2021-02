Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Vážení čtenáři, přinášíme vám další díl našeho nového projektu s názvem Deník na návštěvě.

V následujících týdnech zamíříme například do Záboří, Ševětína nebo Hluboké nad Vltavou! Pokud byste byli rádi, abychom se přijeli podívat právě k vám, není nic jednoduššího než nás kontaktovat na adresách: Leona Fröhlichová, e-mail: leona.frohlichova@denik.cz nebo Klára Alešová, e-mail: klara.alesova@denik.cz.

Dnes zahajujeme týden věnovaný Novým Hradům. První písemná zmínka (z roku 1279) se váže ke hradu, který sloužil jako strážní bod při vstupu do Českého království. K nejznámějším držitelům panství patřily různé rody Vítkovců a od třicetileté války Buquoyové. Od roku 1850 město mělo i vlastní c. k. okresní soud, a od roku 1855 petrolejové osvětlení. K památkám kromě hradu patří třeba klášter nebo Rezidence Buquoyů na náměstí.

V letošním rozpočtu plánují Nové Hrady podle starosty Vladimíra Hokra výdaje ve výši 58 milionů korun. V minulých letech město investovalo velké částky třeba do hotelu Máj, vloni šly peníze mimo jiné také do nových chodníků od autobusového nádraží na Nové město nebo ke křižovatce u zámku.

Letos mimo jiné chtějí Novohradští v projektu neformálního vzdělávání rekonstruovat část bývalých jeslí, které slouží jako komunitní centrum. „Teď je tam keramická dílna s jednou místností. Sousední místnost a sklad bychom upravili, vzniklo by tam oddělené zázemí a šatny a na práci s hlínou i glazování by byly dvě místnosti. To by bylo lepší pro provoz. Máme tam programy pro děti z mateřské školy, děti ze základní školy, pro seniory. Teď by se účastníci mohli ve stejný čas i rozdělit na dvě skupiny?“ říká Vladimír Hokr s tím, že už v únoru chystají v objektu rekonstrukci dalšího zázemí pro poskytování sociálních služeb.