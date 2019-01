České Budějovice - Kvůli alkoholu skončil muž na záchytné stanici.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Jedenačtyřicetiletý muž přišel v pátek jako obvykle na noční směnu do jednoho z výrobních podniků v Průmyslové ulici. Před nástupem do zaměstnání se však posilnil alkoholem. A to do té míry, že jeho stav okamžitě zaregistroval vedoucí pracovník. Když muže vykázal z pracoviště, muž se usadil na vrátnici. Dál nebyl schopen dojít.



Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové na oznámení o podnapilém zaměstnanci sedícím na vrátnici podniku v Průmyslové ulici vyjížděla hlídka městské policie v pátek 18. ledna krátce po desáté hodině večerní. "Strážníci na místě zjistili, že dotyčný muž není schopen samostatné chůze. Jedenačtyřicetiletý muž se strážníkům svěřil, že před odchodem do zaměstnání vypil několik lahví piva a sebou si přinesl placatku tvrdého alkoholu. Strážníci proto u muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,9 ‰. Následně ho převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici," uvedla k případu Věra Školková a dodala, že dalším řešením případu jedenačtyřicetiletého muže z Mladoboleslavska se bude zabývat jeho zaměstnavatel.