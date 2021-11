První krok byl učiněn a mohl plánovat další. Ale znáte ten vtip: Chceš rozesmát Boha? Řekni mu své plány…

Past

Přišel březen 2019, covid a omezení. Přežil veškeré nástrahy a pasti a opět se dívá dopředu. Ale je tady podzim 2021 a stejně jako všichni jiní restauratéři, ani on nechce věřit svým uším – od 1. listopadu musí vyžadovat po svých hostech doklad o bezinfekčnosti. „Chce se po mně, abych své hosty urážel a ponižoval. A hlavně – vláda přehodila zodpovědnost na nás, ne lidi, kterých se to vše týká. Ale ještě jedna věc mně štve. Když půjdete na jídlo v nějakém foodu v marketu, nic ukazovat nemusíte. Přitom se tam vystřídají stovky lidí denně. Je to celé na hlavu,“ říká Martin Jiskra.

První republika

Sedíme u kávy v jeho restauraci. Atmosféra první republiky není náhodná – Martin Jiskra má tuto dobu rád. Zároveň však do ni velmi citlivě zakomponoval prvky moderního provozu. Například obrovskou výlohu, která umožňuje hostům vidět do nejmenších detailů, co se děje v kuchyni.

Když vzpomíná na okamžik, kdy po několika měsících provozu musel zavřít, sám ani nechce věřit tomu, že stále funguje, že opět vaří a čeká na hosty. „Asi se nám fakt podařilo získat několik stabilních hostů. Ale základ je v něčem jiném. Nečekali jsme s rukama v klíně na zázrak. Museli jsme něco dělat, jinak bychom se doma jen pohádali. A tak se nám podařilo zprovoznit náš špajz,“ říká.

Nažraný netopýr

Jak říká, vše špatné je také k něčemu dobré. Krize všechny donutila přemýšlet o jídle, podnikání a byznysu také jinak, než dosud byli zvyklí. „Jel jsem ze Strakonic do Kbelnice a v rádiu jsem slyšel, jak Městská policie v Třeboni rozváží důchodců jídlo. A tak jsme začali lidem rozvážet jídlo,“ pokračuje.

Snaha přinesla ovoce. Během roku zainvestovali do kvalitního zařízení na šokové chlazení a profesionální vakuovačky. Díky tomu prodloužili trvanlivost jídel na několik dní. Nakonec v některých dnech zavážela jídla dvě až tři auta. „Byli z nás taxikáři, kteří měli přesně najeté adresy.“ Přesto všechno byl rozvoz jídel jen velmi drahým záchranným pásem. „Bouchli jsme peníze, které jsme měli na jiné věci. Čínský netopýr se nažral našich investic a my byli zase na nule. Ale je férové také říci, že máme jedno velké štěstí. Jsme totiž ve svém, takže nás netíží starosti s nájmem. Neumím si představit, že bych měl ještě někomu skládat účty,“ říká Martin Jiskra.

Vydrželi a dočkali se opětovného otevření. Čísla pozitivních šla dolů, restaurace se začaly plnit hosty, mluvilo se o návratu k normálu. Trval to jen chvíli, pouhých deset dnů. „Vláda na nás udělala strašnou, neodpustitelnou lumpárnu. Zavřela nás ze dne na den. Očividně jsme jako gastronomie pro vládu tak specifický obor, že nás vůbec nehodlá poslouchat, nebere naše připomínky. Nakoupené suroviny, nové jídelníčky, nové plány. A všechno zbytečně.“

Vydrží

Nepoložil se a opět dělá to, co je jeho vášní. Vaří, vymýšlí, plánuje, podniká. Vydržel toho už tolik, že asi neexistuje nic, co by ho položilo. Teď je ale před ním a dalšími podnikateli v gastronomii těžký úkol. Udržet si své hosty i za cenu kontrol dokladů o jejich bezinfekčnosti. Martin Jiskra má však ještě jednu malou výhodu – otvírá až ve středu 3. listopadu. Může se tedy zeptat kolegů, může někam zajet a vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Jedno ale ví jistě už nyní – nehodlá být bezduchou loutkou poslouchající nelogické příkazy a nařízení. Chce ze všeho vyjít se ctí a s tím, že se do jeho hostince U Jiskrů budou lidé vracet s důvěrou.