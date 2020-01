Po roce znovu pobíhá sbírka nechtěných vánočních dárků, které by mohly velmi prospět lidem se zdravotním znevýhodněním.

„Pokud jste pod stromečkem našli dárek, který se Vám nehodí, který se Vám nelíbí, a zároveň jej nechcete vyhodit, můžete jej od 6. do 20. ledna 2020 věnovat lidem se zdravotním znevýhodněním. Předáme jim jej. Sice už je po Vánocích, ale určitě udělají radost i nyní,“ říká k neobvyklé nabídce Tomáš Trajer, ředitel neziskové organizace FOKUS České Budějovice. FOKUS pomáhá lidem s vážným duševním onemocněním.

„Klient, kterého podporuji, by nutně potřeboval elektrický vařič. Jedno, lépe dvouplotýnkový. Je to muž ve středních letech, rád vaří, i složitější jídla. Jeho současný vařič je ve špatném stavu, často vyhazuje pojistky,“ vysvětluje Lucie Křistková, sociální pracovnice. A přináší tím inspiraci, co vše je možné do sbírky darovat.

Soňa Kolarová, pracovnice FOKUSu, která spolupracuje především s klienty z Českokrumlovska, vzpomíná na loňský rok. „Loni jsem předala zdejším lidem s duševním onemocněním hodně věcí ze sbírky. Nejvíc měli zájem o kosmetiku a hygienu. A spodní prádlo, za to byli opravdu rádi,“ zdůraznila Soňa Kolarová. Pomáhá lidem, kteří mají vlastní zkušenost se schizofrenií, bipolární poruchou či těžkými depresemi, podporuje je a jejich blízké.

Do Sbírky nechtěných vánočních dárků mohou lidé přinášet věci, které jsou nepoužívané a nepoškozené. „Jedna krabice už je naplněná,“ popsala počátkem týdne ohlas sbírky mezi veřejností Gabriela Chmelařová, majitelka Kavárny Matice. Kavárna je jedním z míst, kam mohou lidé věci přinášet. „Mezi dary jsou parfémy, svíčky, knížky, čepice, hrníčky a další,“ vyjmenovala Gabriela Chmelařová.

„Všem, kteří se do sbírky zapojí, děkujeme,“ uzavírá Tomáš Trajer, ředitel neziskové organizace FOKUS České Budějovice.

Lidé mohou věci přinášet od 6. do 20. ledna 2020 na tato místa:

· Kavárna Matice, ul. Matice školské 4, České Budějovice. PO až PÁ 8 – 20 hodin, SO 10 – 17 hodin, NE 13 – 19 hodin,

· FOKUS, Novohradská 71, České Budějovice. PO - PÁ 8 - 16 hodin,

· FOKUS, Žerotínova 19/9, České Budějovice. PO – PÁ 8 – 17 hodin,

· FOKUS, Nad Nemocnicí 424, Český Krumlov ST - ČT 8 - 16 hodin.

"Dárky, které zbudou, věnujeme do materiální banky," říká Věrka Michalicová, pracovnice FOKUSu.

Věci, které FOKUS nevyužije pro klienty, předá do materiální banky. Materiální banku provozuje sdružení Dialog CB. Materiální banka v Českých Budějovicích přerozděluje darované vybavení domácností a kanceláří poskytovatelům sociálních služeb a jejich klientům, kteří jsou zrovna v sociální či finanční krizi a potřebují s vybavením svého domova pomoci.

Co především využijí klienti FOKUSu:

· trvanlivé potraviny, drogerie, dámské hygienické potřeby, úklidové prostředky,

· nádobí, toustovače, rychlovarné konvice, ruční šlehače, ponorné mixéry a další,

· kávovary, mikrovlnné trouby, vysavače,

· sluchátka, hodinky, budíky.

Co by pomohlo pracovníkům FOKUSu ke zlepšení podmínek na pracovišti:

· papíry do tiskárny, velikost A4, euroobaly, kancelářské potřeby (propisky, fixy, bločky, lepící papírky atd.),

· chytré telefony (kontakt s klienty),

· kávovar a fotoaparát.