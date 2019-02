České Budějovice – Park před ředitelstvím českobudějovické nemocnice patřil o víkendu svým způsobem výjimečným dětem. Všechny měly jedno společné. Na svět přišly předčasně a žádné z nich po porodu nevážilo více než půl druhého kilogramu. Lékaři a sestry zdejšího neanalogického oddělení pro ně připravili odpoledne plné her a zábavy.

Narodila se dřív, přesto se má už čile k světu. | Foto: Lenka Pokorná

„Šlo o setkání dětí těch nejnižších váhových kategorií, které se narodily v naší porodnici, a následně byly ošetřovány na našem oddělení," vysvětluje primář neonatologického oddělení Milan Hanzl, jaké děti na akci dostaly pozvánku. Budějovické neonatologické oddělení se o předčasně narozené děti stará ještě několik let poté, co porodnici opustí. „Po propuštění z nemocnice je kontrolujeme a sledujeme jejich vývoj. To znamená, že jsme v kontaktu nejen s nimi, ale samozřejmě i s jejich rodiči. Rozhodli jsme tedy uspořádat akci, která by nezaváněla medicínou, a všichni se na ní dobře bavili," popisuje vznik akce primář.

Pro děti byly připravené různé soutěže, pohádky nebo klaunská vystoupení. Nechybělo občerstvení a bublinková diskotéka. Na tvorbě programu se podílely mimo personálu neonatologického oddělení také učitelky nemocniční mateřské školy. Dětí dorazila více než stovka, takže celý prostor parku byl téměř zaplněn.

„Pozvání nás moc potěšilo. Chtěla jsem vidět lékaře, sestřičky, paní doktorky, všechny, kteří se o nás starali. Strávili jsme tu první tři měsíce Jendova života, takže jsem jim také chtěla umožnit, aby po pěti letech viděli výsledek své práce. Mají se určitě čím chlubit," chválila personál neonatologického oddělení jedna z přítomných maminek Petra Školková.