Daniel Maňhal z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích uvedl, že rekordně nejnižší teploty naměřili v noci z úterý na středu v Českém Krumlově a Vyšším Brodě. "Jedná se o stanice, které pozorujeme alespoň třicet let, jinak se nemůže jednat o rekord," vysvětlil a pokračoval: "V Českém Krumlově jsme naměřili -1,4 stupně Celsia, ve Vyšším Brodě -3,8 stupně Celsia," dodal s tím, že zde byl původní rekord z roku 1979 překonán o jednu desetinu stupně.

Chladno dle jeho slov bylo i na Kvildě, kde meteorologové naměřili -8 stupňů Celsia, o rekordu v tomto případě ale podle něj nemůže být řeč. "Na takovýchto místech jsou takové teploty normální. Je jasné, že při vyjasnění v těchto mrazivých kotlinách teplota tolik klesne," vysvětlil.

Na otázku, jestli je to poslední záchvěv moci paní Zimy, nebo ještě přízemní mrazíky přijdou, odpověděl: "Teoreticky se ještě nějaké přízemní mrazíky mohou objevit. Ta šance tam je v době od dvanáctého do čtrnáctého května, ale je třeba to brát hodně s rezervou," narážel na skutečnost, že od ledových mužů nás dělí týden.