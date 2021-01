Nejkrásnější vánoční strom v České republice, který získal v anketě čtenářů už počtvrté nejvíce hlasů, bude z náměstí Přemysla Otakara II. odvezen ve čtvrtek 14. ledna 2021 dopoledne.

Vánoční strom na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

„Čtyřikrát za sebou dokázal „náš“ strom vyhrát, tak to samozřejmě příští rok zkusíme znovu. V žádné anketě, pokud vím, ještě nikdy nevyhrál čtyřikrát ze sebou vánoční strom v jednom městě a nám se to povedlo. Velmi si toho vážím a děkuji ještě jednou všem hlasujícím. Zpravidla se strom z náměstí odváží začátkem ledna po Třech králích, ale v roce 2021 uděláme výjimku a necháme ho stát na místě až do 14. ledna,“ říká primátor Jiří Svoboda. Poté strom, během dopoledne mezi osmou a desátou hodinou, pracovníci společnosti Lesy a rybníky města ČB na místě částečně rozřežou a odvezou do manipulačního skladu. Jeho podstatná část nakonec poputuje do dřevozpracujího závodu, stejně jako každý rok.