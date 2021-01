Nejkrásnější vánoční strom v České republice byl ve čtvrtek 14. ledna odvezen z budějovického náměstí Přemysla Otakara II.

Nejkrásnější strom v republice se 14. ledna rozloučil. | Foto: Město České Budějovice

„Čtyřikrát za sebou dokázal českobudějovický strom vyhrát, tak do tohoto klání půjdeme samozřejmě příští rok znovu. V žádné anketě, pokud vím, ještě nikdy nevyhrál čtyřikrát ze sebou vánoční strom v jednom městě a nám se to povedlo! Strom pracovníci společnosti Lesy a rybníky města ČB na místě částečně rozřezali a odvezli do manipulačního skladu. Jeho podstatná část nakonec poputuje do dřevozpracujícího závodu, stejně jako každý rok. Současně bych rád poděkoval všem Budějičákům, kteří našemu stromu v anketě dali svůj hlas,“ říká primátor Jiří Svoboda.