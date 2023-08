Hezké, levné, někdy i zachrání život. Neskutečně uklizené a upravené záchodky. Takové bychom chtěli mít doma. To se jen tak nevidí. Vzorné, čisté a krásné. Tak hodnotí lidé veřejné toalety na Žižkově náměstí v Táboře. Spravují je technické služby, ale největší péči jim věnují dlouholetí zaměstnanci.

Nejkrásnější veřejné záchodky mají v Táboře. Ve střední Evropě i dál tvrdí návštěvníci | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Živé i umělé květiny, dekorace různých tvarů a barev, obrázky z Tábora i okolí. Až neskutečné, že to vše lze obdivovat na veřejných toaletách v centru Starého města, ulevit si tu je zážitek. To v návštěvnické knize plné recenzí potvrzují nejen Češi, ale i lidé ze Španělska, Maďarska, Itálie, a dalších míst světa, třeba až z USA.

Zaujaly obrázky

Veřejné toalety v Táboře na Žižkově náměstí mají své kouzlo. Lidé se sem rádi vracejí.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováToaletu zde použila například pětadvacetiletá studentka Millie z Velké Británie. „Když se řekne veřejné toalety, většinou si představíte něco strašného,“ svěřila se Deníku. V Táboře byla velmi mile překvapena. „Líbí se mi Tábor, je to tu roztomilé. Zaujaly mě budovy a architektura Starého města,“ zmiňuje.

I na nevšední toalety nezapomene. „Jsou mnohem lepší, než bych očekávala od standardních záchodků. Když jsme sem šly s kamarádkou, bály jsme se, co nás čeká. Je to moc krásné, čisté. Moc se mi líbí nápad s obrázky a fotkami na stěnách,“ hodnotí Millie.

Využila vzdělání i praxe

Péči prostorům věnuje zejména Marie Říhová z táborských Klokot, ta si zde přivydělává k důchodu už sedmnáctým rokem. „Pracovala jsem tehdy u technických služeb, rok před důchodem mi to nabídli, a tak jsem to vzala,“ usmívá se čtyřiasedmdesátiletá dáma.

Zásluhy si nechce nechat pro sebe. „Staráme se o to s kolegyněmi, přes rok jsme tu dvě, v létě tři a na noční ještě čtvrtý zaměstnanec,“ dodává.

Místo Domu partnerství jen záchody

Absolvovala zahradnickou školu, a tak ji napadlo interiéry zkrášlovat. „Léta jsem pracovala v květinové síni u nemocnice pro technické služby, měla jsem to pěšky domů deset minut. Když květinku rušili a já měla jít do důchodu, nastoupila jsem sem a rozhodla jsem dát svůj um i zde trochu do éteru,“ přibližuje dále.

Začala nosit své výpěstky ze skleníku, vystřihovat obrázky a vystavovala různé dekorace. Postupně tak zaplnila pánské i dámské toalety, chodbu i zázemí pro zaměstnance. „Myslím, že se tu cítí dobře zaměstnanci i uživatelé. Je to tak útulné pro nás i pro lidi, kabinky jsou veselejší a návštěvníci odchází s úsměvem,“ vysvětluje.

Galerie i informační centrum

Díky její péči na stěnách najdete například historické snímky Tábora z ateliéru Šechtl a Voseček, které vyšly v kalendáři technických služeb, větší sbírku plakátů z tradičních Táborských setkání či jihočeské hrady a zámky jako Červenou Lhotu, Hlubokou nad Vltavou, Zvíkov i další známá jihočeská místa, například třeboňské námětí, písecký kamenný most a podobně. „Sbírala jsem, co se dalo a vylepovala, je to takové hezké. Sloužíme trochu i jako informační středisko, lidé se často ptají na nějaké konkrétní táborské památky, rozdáváme jim také mapky Tábora,“ informuje Marie Říhová.

Záchody mají dnes svátek. Věnujte jim svoji péči

Stává se, že se jí zákazníci vracejí opakovaně, i když nemají potřebu použít toalety. „Oblíbili si to tu u nás, vrací se. Přijdou třeba za dva roky a říkají, že se na mě museli zase přijít podívat. Chodí třeba turisté a ukazují mi na obrázcích, z kterých míst jsou, to taky potěší,“ podotýká skromná seniorka, která se nechtěla fotit.

Pánské toalety jsou laděné do modré, dámy zase do růžové. Nechybí motýlci, plyšové hračky, panenky, věnečky a další dekorace. „Občas někdo něco i přinese, už je toho tady asi dost, ale když už to dostaneme, je nám líto to nevystavit,“ naznačuje.

Ničí rostliny i výzdobu

Někteří si však té nádhery neváží, a tak občas zmizí rostlina, někdo strhne obrázek či zničí dekoraci. „Někteří vysloveně dělají nepořádek, válí se tu ubrousky, musíme pravidelně uklízet a kontrolovat. Doma si napěstuji květiny pro radost, přinesu je sem a oni nám je tu ukradnou,“ mračí se Marie Říhová.

Kaktusy měly dokonce dvojitou smůlu. „Měli jsme tu takový incident, přišli dva opilí muži, ani nedošli dolů a u vstupu nám pomočili dva takové velké pěkné kaktusy. Abychom je zachránili, tak jsme je prolévali vodou. Nakonec nám je ale někdo asi do měsíce také ukradl,“ upozorňuje na otřesné chování některých zákazníků.

Nejkrásnější věci jsou schované

Tu nejhezčí výzdobu kvůli vandalům a zlodějům však na sezonu Marie Říhová ukryla. „Máme ještě krásné vázy a ozdobné sklenice s květinami. Ty dáváme na zem do chodeb, nyní jsou ale pečlivě srovnané a ukryté v šatně, aby se nerozbily nebo je někdo neodnesl,“ prozrazuje.

Klášter získá důstojné toalety

Veřejné toalety v Táboře na Žižkově náměstí mají své kouzlo. Lidé se sem rádi vracejí.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováKdyž se konají oblíbená Táborská setkání, bývá fronta až ven. „Už dvakrát o nás psali,“ chlubí se Říhová a zmiňuje, že články o svém pracovišti si schovává. Uchovala si i návštěvnickou knihu, kam uživatelé WC dříve psali své záznamy.

„Krásné město, krásné WC." „Nejkrásnější toalety v Evropské unii." „Nejhezčí záchody na světě." „Takové veřejné záchody by měli mít všude." Taková a další hodnocení zákazníků, co si v Táboře ulevili, najdete na snímcích v přiložené fotogalerii. Pochvalné jsou i recenze na internetu, zejména na Googlu, kde táborské toalety mají od všech hodnotících pět hvězdiček.

V létě zdarma

Podíl na tom má i vzorná čistota. Marie Říhová tu uklízí hlavně ráno před otevřením, za provozu to prý není možné. Čas si tu krátí luštěním křížovek, poslechem rádia či sledováním malé televize. Lidový název „hajzlbába“ se jí nezamlouvá, oficiálně se její funkci říká obsluha WC.

Kdo si neumí vybrat záchod?

Otevřeno je během letní sezony denně od 8.30 do 12, od 12.30 do 17 hodin, během akcí a o víkendech také od 17.30 do 1 hodiny ráno. Od 1. června do 17. září se za použití veřejných toalet nevybírá žádná platba. K dispozici jsou čtyři dámské kabinky, jedno WC pro vozíčkáře, dvě kabinky a čtyři pisoáry pro pány.

Toalety jsou službou pro lidi, a tak jsou v sezoně dokonce bezplatné, mimo ni se platí jen pět korun. „Turisté si to chválí, jak je Tábor vstřícný,“ uvádí Marie Říhová.