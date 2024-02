Jubilantům, kteří oslavují sto a více let, pravidelně v Českých Budějovicích přejí osobně vše nejlepší zástupci města. Primátorka Dagmar Škodová Parmová nyní popřála nejstarší občance města, paní Blaženě Strachotové, která oslavuje již 107 let!

Nejstarší občankou Českých Budějovic je paní Blažena Strachotová. Blahopřála jí primátorka Dagmar Škodová Parmová. | Foto: magistrát města České Budějovice

V jihočeské metropoli žije přes třicet let. Narodila se na Moravě, a to už v roce 1917! Stále má ráda kvalitní hudbu a zajímá se o historii. Nejstarší občanka Českých Budějovic - paní Blažena Strachotová.

Nejstarší občanka Českých Budějovic se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Budějovicích žije už přes třicet let. „Oslavenkyni je úctyhodných 107 let. Když jsem jí byla popřát vloni, tak mi připadala úplně neuvěřitelná, protože byla stále soběstačná, vitální a sledovala veškeré dění v televizi. A to jí vydrželo až doteď. Sice už nezvládá všechno jako dřív, ale paměť bychom jí mohli všichni závidět. Společné setkání v pečovatelském domě v Nerudově ulici bylo veselé i dojemné,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Oslavenkyně pochází z pěti dětí a je vyučená jako řeznice. Pracovala na různých místech, například v sodovkárně, kam se provdala, poté provozovnu znárodnili a ona dělala závoznici. Dodnes často vzpomíná na rodný Slavičín i na válečné období a těžkou práci po válce v Ostravě. Stále se zajímá o historii, má ráda dobrou hudbu, třeba Antonína Dvořáka, ale i jídlo. Chutná ji pizza i tortily a jejím receptem na dlouhověkost je oblíbená štamprdlička slivovice. Každé ráno chvíli cvičí, trénuje paměť a je šťastná na chalupě, kam ji příbuzní vozí a kde sbírá maliny a rybíz i griluje, což se obdivuhodné. Společnost jí tam dělají čtyři vnoučata, sedm pravnoučat a čtyři prapravnoučata. Hodně zdraví!