Sice ne živý, za to pěkně velký bude vánoční stromek v Jaderné elektrárně Temelín. Ta po roce opět zopakuje speciální projekci na jednu ze svých chladicích věží. Stromek by měl mít přibližně 150 metrů a měl by být vidět poměrně z velké dálky. ČEZ ho na chladicí věž temelínské elektrárny promítne o čtvrtém adventním víkendu, tedy 19. a 20. prosince. Speciální projekce začne po 17. hodině a potrvá přes celou noc až do rána. I když promítání nebude spojeno s žádnou doprovodnou akcí, tak si dovolíme apelovat na maximální opatrnost a soustředěnost při jízdě i případném pohybu podél komunikací. Stromek budou moci řidiči jedoucí kolem elektrárny krátce vidět už v pátek, kdy bude probíhat technická zkouška.

Jihočeský Temelín bude jednou ze tří elektráren Skupiny ČEZ, které budou takto svátečně osvětleny. Speciální projekce promítne vánoční stromek také na chladicí věže u jaderné elektrárny Dukovany a tepelné elektrárny Ledvice. Ve všech případech se netradiční videomapping uskuteční ve dnech 19. až 20. prosince.

Akce je součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ „Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“. Světýlka na stromech se s podporou ČEZ rozsvítila ve více než třech stovkách měst a obcí. V jižních Čechách to pak bylo ve 33 obcích.

Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín