Hygienici v Jihočeském kraji zaznamenali v průběhu úterního večera a středy 449 potvrzených případů SARS-CoV-2. To bylo o 110 méně než ve středu před týdnem. Kumulativní počet diagnostikovaných se zvýšil na 92 284 případy

Aktuálně pozitivních je po dalším poklesu o 140 případů nyní 6 488 Jihočechů. Počet vyléčených osob se opět navýšil, tentokrát o 577 případů. Hlášeno dnes bylo 12 případů úmrtí, v kraji tak bylo dosud potvrzeno 1 547 úmrtí s COVID-19. V úterý a dnes přijaly laboratoře v regionu 783 suspektních vzorků k PCR vyšetření. K nemocným přibylo 236 mužů a 213 žen, nejvíce na Českobudějovicku (135), na Písecku (69), na Strakonicku (63), Táborsku (57), na Českokrumlovsku (49), Jindřichohradecku (48), a na Prachaticku (28)

„V denním souhrnu hlášení nám opět přibylo vyléčených Jihočechů a to o 577, aktuální stav poklesl o 140 na 6 488 aktuálně pozitivních obyvatel našeho kraje. Co se týče zjištění k dnešním případům, ve dvou stech případech došlo k přenosu v rámci rodiny a přibližně ve dvou desítkách na pracovišti. Výrazně v posledních týdnech poklesl počet přenosů infekce v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnictví. Evidujeme tří případy přenosu infekce ve školském prostředí, dva případy v sociálních službách a dva případy ve zdravotnictví. Dnes máme nahlášeno pět importů, kdy k nákaze došlo v zahraničí, ve čtyřech případech šlo o Rakousko a v jednom o Portugalsko, které v Evropě patří k zemím s vůbec nejnižší incidencí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 6 488 aktivních případů je jich 2 148 na Českobudějovicku, 1 133 na Táborsku, 997 na Jindřichohradecku, 693 na Písecku, 470 na Strakonicku, 614 na Českokrumlovsku a 433 na Prachaticku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno celkem 230 603 osob pro PCR vyšetření, za včerejší a dnešní den přibylo 783 suspektních případů. Vyšetřeno dosud bylo i 14 422 samoplátců. Počet karantén se mírně zvýšil na 2014, hlášeno bylo 12 případů úmrtí s onemocněním COVID-19,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo od začátku pandemie k dnešku na jihu Čech pozitivních 47 924 žen a 44 360 mužů. Z celkových 92 284 potvrzených případů je 26 297 z Českobudějovicka, 15 195 z Jindřichohradecka, 15 248 z Táborska, 11 662 z Písecka, 10 098 ze Strakonicka, 7 379 z Českokrumlovska a 6 405 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 9 232 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 928 ve věku do čtyř, 3 366 od pěti do devíti let, a 3 938 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 965 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 162 do kategorie 15 – 19 let a 4 803 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 12 080 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 571 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 690 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 13 184 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 562 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 621 do kategorie 65 – 74 let a 6 941 pozitivních seniorů je starších 75 let.

KHS Jihočeského kraje