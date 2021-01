„Zatímco ubytovatelé a restauratéři byli koronavirem zasaženi, rybářství zůstalo na stejné úrovni. A stalo se dobrým důvodem, proč jezdit na Lipensko,“ tvrdí. Že krize nezasáhla rybářský segment, potvrzuje Milan Hladík z Jihočeského rybářského svazu. „Rybáři nemohli do práce, byli na Lipně a zachytali si. Koncem května se opatření mírnila a v červnu a v červenci mohli přejet na ryby i cizinci,“ vypráví. Podle něj se na Lipně prodá až 4000 povolenek cizincům. Někteří z Rakouska a Německa jsou již členy místních organizací v příhraničí. Počet prodaných povolenek rybářům z Holandska, Německa a Rakouska ale loni klesl na polovinu. Vydání českých povolenek však oproti loňsku navýšilo o 20 procent.

Oblíbenost vyvolává podle Milana Hladíka kromě ryb i tajemno. „Lipno je obrovská voda, největší umělá přehrada v Evropě, není ani hluboká, takže se dá prolovit. Jsou tam zajímavý místa, ponořené bývalé lesy a domy,“ přibližuje.

ZÁJEM JE O ŠTIKY

V Lipenské přehradě za poslední roky narostl počet ulovených štik a dalších velkých ryb, jako je sumec. Stabilizovaly se úlovky candátů. Jan Kubečka z Hydrometeorologického ústavu Akademie věd České republiky hodnotí: „Situace je z rekreačního hlediska mírně nadprůměrná, v zásadě je tam zřejmě dost ryb pro každého, kdo je chce nachytat,“ říká a odhaduje v českém moři stovky až tisíc tun ryb.

Rybáři se však zaměřují na některé druhy, hlavně štiky, jejichž podstatnou část jsou schopni odlovit. V příštích letech se bude násada štiky navyšovat. Do budoucna Český rybářský svaz plánuje vyhodnocovat úlovky dravých ryb, zejména candátů, kterých na Lipně na přelomu tisíciletí výrazně ubylo. Milan Hladík uvádí, že by v budoucnu bylo možné omezit počty úlovků dravých ryb, kterých se smí nyní ulovit 50 kusů za rok, na polovinu.

Podle něj plave v Lipně mnoho trofejních ryb. „Nádrž je velice slušně zarybňovaná kaprem a dalšími druhy ryb,“ uvádí. Jan Kubečka navíc doplňuje: „Dominantní ryby v jezeře jsou ty bílé kaprovité, typu plotice, cejna malého, oukleje, cejna velkého.“

Úlovky ryb za sezonu se pohybují ve stovkách metráků, hlavním z nich je kapr. Za fenomén považuje již jmenovaného candáta. „To je nesmírně vybíravá ryba. Kdo sní candáta, musí si uvědomit, že si vzal to nejvzácnější, co voda nabízí. Že snědl třešničku a zbývá celý dort,“ naznačuje, že by se měli rybáři věnovat i lovu dalších ryb.

ROZMNOŽOVÁNÍ

„Štika se tam přirozeně rozmnožuje. Zároveň ji tam rybářský svaz nasazuje, protože to přirozené rozmnožování není dostatečně silné,“ líčí dál, co se děje v Lipně, odborník.

Zvýšení rybí populace v nádrži Jan Kubečka přikládá zlepšení režimu vodní hladiny. „Řada druhů se lépe rozmnožuje, je to sumace několika různých vlivů. Rybám vyhovuje, že se příroda ohřívá, že Lipno začíná být teplejší. V zásadě jim vyhovuje zvýšený turistický ruch a určité obohacení nádrže živinami,“ vysvětluje odborník a dodává: „Sumec se tam začal nedávno rozmnožovat. Je to tím oteplováním.“