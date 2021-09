Jiří Beneda.Zdroj: Archiv městysu LedeniceRozpočet máme ve výši 67 milionů korun, je to podobné jako v jiných letech.

V seriálu Deník na návštěvě tentokrát redakce zavítala do Ledenic. Starosta městysu Jiří Beneda odpověděl Deníku na několik otázek k rozpočtu obce a investicím. Ze zajímavostí o městysu nabízíme dále třeba základní data několika významných rodáků.

