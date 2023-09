Podle vzoru starší sestry si nechává Viktorka Bigasová doma už jako předškolák zadávat jednoduché matematické příklady do deseti.

Viktorie (vlevo) a Lucie Bigasovy. Začínající žačka první třídy a školačka, která už půjde do třetí třídy. | Foto: Deník/Edwin Otta

Napočítá do 49, na školní tašce od maminky má lišku a jako hudební nástroj, na který se bude učit, si vybrala kytaru podle tatínka. Mezi ostatními prvňáky se do Církevní základní školy v Českých Budějovicích chystala na 1. září 2023 také Viktorka Bigasová. „Budu chodit do stejné školy jako sestra Lucie,“ říká začínající školačka a dodává, že její třídou je 1. B. Z předškolních kamarádů ze školky chodí do stejné třídy jako spolužák Daši.

Školu zná ze zápisu, Viktorce se líbila. Pamatuje si i to, co se probíralo u zápisu. „Ptali se na různá zvířátka,“ říká a doplňuje, že šlo o pejska, koně, krávu, oslíka nebo kočičku. Napočítat umí do 49, což hravě předvede v krátké chvíli. A dokonce už podle vzoru starší sestry Lucie také počítá příklady. Nechává si doma dávat úlohy a do deseti umí sčítat a odčítat. „Aktovku jsem vybírala s maminkou,“ doplňuje ohledně základního kusu vybavení a připojuje, že na brašně je obrázek lišky. Symbol bystrosti zřejmě nebude provázet prvňačku náhodou. Nejvíc se těší na matematiku. Sestra Lucie, která zahajuje už třetí třídu, má nejraději prvouku.

Viktorka už má vybraný i hudební nástroj, na který se bude učit. „Na kytaru jako taťka,“ říká mladá žačka a dodává, že nástroj bude s rodiči teprve kupovat podle pokynů paní učitelky.