"Nyní sedmapadesátiletý chlap bydlí v rodinném domku se zahradou v Týně nad Vltavou. Po operaci páteře sice hůř chodí, vitality však má na rozdávání.

Jako malý kluk musel s maminkou putovat za svým otcem do Frymburka, kde se v 50. letech začalo budovat obrovské vodní dílo, dnešní lipenská přehrada. "Po návratu domů jsem lítal s kluky po okolí, hráli jsme fotbal, až jsem zakotvil v místní loděnici, kde to mé sportování už dostávalo přece jen řád," vzpomíná na své vodácké pokusy. "Byl tam nějaký Pavel Parma, který mi poradil, že bych to měl zkusit spíše s vrhem koulí, tomu prý mé fyzično více odpovídá."

Do svých osmnácti let se tudíž v budějovickém Slavoji věnoval kouli a docela mu to šlo. V roce 1965 se mohl pochlubit výkonem 16,23 metru, což nejen na jihočeské poměry byl vrh mimořádný. Na fakultu tělesné výchovy a sportu ho nevzali, přesto se do Prahy vydal a nelituje, protože si ho vyhlédl koulař Jiří Skobla a zlákal do do Rudé hvězdy Praha. Základem pro koulaře byla síla, takže s činkami se koulaři kamarádili hodně často. Na vojně ho zlákali mezi sebe vzpěrači a on z atletiky lehké plynule přešel k atletice těžké. S činkou mu to šlo náramně, nominace na olympijské hry do Mnichova ho v roce 1972 neminula. "Tenkrát kraloval ruský silák Alexejev, na toho jsem samozřejmě neměl," tvrdí. Za svých 557,5 kilogramu v trojboji se stydět ale rozhodně nemusel, vždyť znamenaly nádherné šesté místo! "O rok později na mistrovství světa v Manile jsem málem vzepřel bronz, tam mě jen vyšší váha odsunula na čtvrtou příčku," poznamenává. "Tenkrát jsem vážil sto sedmdesát sedm kilo," pochlubí se.

Na své druhé olympijské hry, které se v roce 1976 konaly v Montrealu, týnský silák vzpomíná nerad. "Já to vzpíral na rovné nohy," použije něco ze vzpěračské terminologie. "K tomu přišla známá aféra s měněním moči, což pro mne dodnes zůstává záhadou," krčí rameny. "Člověk v té době nevěděl, co mu dávají do jídla a pití. Mně alespoň nic neřekli, až někdy tři čtvrtě roku poté jsem se dozvěděl, že mi tam v moči něco našli."

Z účasti na mistrovství světa sešlo: "Předseda ČSTV Tonda Himl řekl, 'našlo se to u tebe, tak počítej s tím, že to budeš muset odnest ty' - a bylo to," říká teď už beze smutku.

Jak vypadal jídelníček vzpěrače, který vážil přes půldruhého metráku? "Normálně, to spíš novináři vždycky zveličovali," jen mávnul rukou a zavzpomínal, jak mu onehdy při nějaké besedě učedníci nanosili osmnáct porcí guláše, aby lidi viděli, co takový drobeček spocívá. "Jenže mezitím kdo měl hlad, ten si vzal a na mne zbyl jenom jeden," usmívá se a sype z rukávu další příhodu: "Nebo jsme někam přijeli a tam přede mne dali nohu z berana, zadní, pětikilovou, a těšili se, jak se s tím vypořádám. Ale pak si každý odkrajoval a snědli jsme ji společně."

Že by někdy zhltl husu na posezení, označuje spíše za báchorky. "I když pravda je, že jsem jednou někde u Pardubic sněd' dvě kachny. Narazil jsem tam totiž na člověka, který měl vzpírání tak rád, že během besedy došel domů, na dvoře umordoval dvě kačeny a já je pak musel zblajznout a k tomu ještě dva bochníky chleba, abych měl čím zajídat ten tuk, který jsem musel vypít z kastrolu, kde ho bylo řádově tak litr a půl," rozesměje se při té vzpomínce na celou pusu, protože prý bez následků ta mastnota nezůstala a on musel hodně chvátat, aby to na onu místnůstku stihl. "Ty dvě kachny jsem tenkrát zvládl, i když hlavně proto, abych tu dobrou duši nezklamal."

Vzpěračská supertěžká váha, to už je kus chlapa, ale postel prý nikde nerozvalil. I když třeba na Filipínách ho prý kratičká postýlka pořádně vytrestala, stejně tak cesty filipínskými miniautobusy na trénink. Byl tak zkroucený a pomačkaný, že se ani nemohl postavit na nohy. Když už Filipíny načal, přeskočí na starosti s hygienou. "Dal jsem si tam nohu do vany a všechna voda vytekla, protože to nebyla vana, ale plivátko," líčí své trable…

Svaz na něho nezapomněl

Svaz vzpírání mu blahopřál v lednu 2017 k sedmdesátce. "Reprezentoval v letech 1968 – 1976. Stal se 5x mistrem ČSSR (1969, 1970, 1971, 1972, 1976)," psal o něm Karel Prohl, jedenáctinásobný mistr republiky z druhé strany spektra - závodil v kategorii 56 a 60 kg. Překonal 100 čs. rekordů. K cestě Petra Pavláska popsal, že vzpírat začal v 18 letech. Byl první v ČSSR, který nadhodil 200 kilogramů a který se dostal přes 500 kg v trojboji (1969). Koncem roku 1976 reprezentoval Evropu na utkání s Amerikou. V trojboji hmotnostní kategorie přes 110 kg překonal 16krát čs. rekord až na 557,5 kg.

Petře, přejeme Ti ještě hodně dobrých dní!, končil své blahopřání místopředseda svazu.

A 4. ledna 2023 na svazovém webu po připomínce Pavláskových úspěchů už musel smutně končit: "Petr patřil v reprezentaci vždy k těm pozitivně naladěným závodníkům, dokázal rozdávat radost, všichni jsme ho měli rádi a budeme na něho vzpomínat jako na výborného kamaráda a skvělého vzpěrače, který se zapsal tučným písmem do naší historie…"

Jeho smrt okomentovaly Blesk.cz a isport.cz slovy: Sympatický sportovec, který nezkazil žádnou srandu. Přesně takhle si budou rodina a nejbližší pamatovat bývalého vzpěrače Petra Pavláska, jehož život 3. ledna skončil… A Český olympijský tým na tweetu uvedl: Čest jeho památce…

Na webu TN.cz řekla jeho dcera Sandra Pavlásková (53), že tatínek zemřel přirozenou smrtí, když srdce neutáhlo prokrvení těla. Dalším důvodem byly zdravotní komplikace způsobené nadváhou.

Wikipedie o něm uvedla mj., že s manželkou Zuzanou měl dceru Sandru (* 1971) a syna Waldemara (* 1974). Po roce 1989 pracoval jako úředník na Ministerstvu vnitra ČR. V roce 1994 se vrátil do rodného Týna nad Vltavou, kde pracoval na městském úřadě. V roce 2011 odešel do důchodu.

K jeho sportovní cestě vyhledávač uvedl, že po maturitě na gymnáziu v roce 1965 odjel do Prahy. Chtěl studovat trenérství se specializací na vrhačské disciplíny u doc. Václava Vomáčky, ale napoprvé při přijímacích zkouškách na FTVS neuspěl. Aby nemusel na vojnu, přihlásil se na nadstavbové studium obor elektromontér k Elektrickým podnikům. Na podzim téhož roku, když jel ze Žižkova tramvají, ho jako urostlého mladíka oslovil vzpěrač Slavoje Vyšehrad František Zoula s otázkou, zdali nechce zkusit vzpírat. Se vzpíráním tak začal ve Slavoji Vyšehrad, ale již v roce 1966 přešel jako nadějná těžká váha s trenérem Jaromírem Kapalem do sokolovny v ulici U studánky, kde měl zázemí pražský klub Rudá hvězda. Do reprezentace vedené Antonínem Drešlem se dostal v olympijském roce 1968. V Mnichově zvedl v trojboji 557,5 kg a obsadil bodované 6. místo. V trhu přišel o medaili z mistrovství světa jako po několikáté ve své sportovní kariéře kvůli vyšší tělesné hmotnosti vůči Kalevi Lahdenrantovi z Finska.

"Tajemná" diskvalifikace

Nový olympijský cyklus nezačal dobře. V březnu 1973 si v tréninku při trhu poranil záda a k plnému tréninku se vrátil v až po dvou měsících. Přes tyto problémy obsadil na mistrovství Evropy v Madridu ve dvojboji 4. místo výkonem 372,5 kg.

Po olympijském závodě v Montréalu byl diskvalifikován a ve výsledcích je doposud u jeho jména uvedeno DQ. V jeho odevzdaném vzorku byly nalezeny stopy asi po anabolických steroidech. Podrobnosti k celé jeho kauze totiž nejsou známé, dohledatelné. Československý tisk o jeho diskvalifikaci vůbec neinformoval. V televizním pořadu "52 statečných" Pavlásek uvedl, že žádné závěry po jeho údajném dopingu nebyly uvedeny a diskvalifikován tedy nebyl. Medaili z mistrovství světa za trh má stále doma. Na druhou stranu v pořadu přiznal, že zakázané látky v jistou dobu vyzkoušel. Upustil však od nich, protože na sobě lepší výkonnost nepozoroval.

V roce 1971 pro deník Lidová demokracie mluvil o zakázané látce metandienonu uživaného atlety. Tablety Dianabolu (anabolický steroid) s intenzivní proteinovou dietou a usilovným tréninkem dokázaly zvýšit množství svalové hmoty v relativně krátké době.

"Petr Pavlásek patřil po silové stránce mezi slabší vzpěrače. Na svou soutěžní tělesnou hmotnost cca 150 až 160 kg byl však nebývale mrštný a rychlý, a tím svůj silový deficit kompenzoval. Měl vyrovnané všechny disciplíny. Neměl výsledkové výkyvy a ve víceboji končil do bodovaného 6. místa. V 70. letech patřil mezi nejpopulárnější sportovce v Československu. Nesportovní a širší sportovní veřejnost ho vnímala kvůli jeho veselé povaze a mohutné postavě. Jeho jméno bylo novináři žertem užíváno pro příměr k něčemu úzkému, malému – ,Šatna je tak malá, že by se tady Petr Pavlásek nepřevlékl,´" uváděla Wikipedie.

V archivech ČT jsou stále k vyhledání dva dokumenty o Petru Pavláskovi. V cyklu 52 statečných je druhý z nich ze 14. srpna 2013, a v archivu D díl seriálu Portréty z 31. ledna 2021 první s titulkem "Super těžký život". Stojí za to si je pustit…