Tragédie v ostravské nemocnici opět upozornila na problém nelegálně držených střelných zbraní. Našly by se i na jihu Čech. Při poslední zbraňové amnestii, která připadla na rok 2014, jich byly odevzdány výjimečně bez postihu desítky.

V souvislosti s vyšetřováním trestných činů nebo přestupků bylo v období od ledna 2015 do této středy zabaveno v jižních Čechách podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury například 57 pistolí nebo 13 kulovnic, které nebyly v policejní evidenci.

Legálně držených střelných zbraní na zbrojní průkaz bylo v jižních Čechách na konci minulého roku u 27 155 individuálních majitelů celkem 78 807 kusů. Kraj je na čtvrtém místě v republice. Nejvíce takových legálních zbraní bylo ke stejnému datu evidováno ve Středních Čechách – 130 515 kusů, nejméně pak v Karlovarském kraji – 21 136 kusů.

Pistole, revolvery, kulovnice i další nelegálně držené střelné zbraně zabavili v posledních letech policisté na jihu Čech.

V souvislosti s trestnými činy nebo přestupky bylo zabaveno od ledna 2015 do počátku tohoto týdne 57 pistolí, 15 revolverů, 36 brokovnic, 13 kulovnic, 15 pušek například malorážek a 4 kombinované zbraně, takzvané kulobrokovnice, které nebyly v policejní evidenci. Dalších 73 střelných zbraní, které nebyly v evidenci, se dostalo do rukou policistů v kategorii „odevzdané“. Jsou to třeba zbraně bez povolení, které odevzdají příbuzní po úmrtí majitele. I na jihu Čech se tedy lze setkat s nelegálními střelnými zbraněmi.

V rukou pachatelů se přitom jedná o mimořádně nebezpečný útočný prostředek, jak ukázala tragédie v ostravské nemocnici.

Pro strážce zákona je těžké takové zbraně vypátrat, jak upozorňuje jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. „Je to věc velmi latentní. Dostaneme se k nim při domovních prohlídkách nebo například v kombinaci s prohlídkou vozidla,“ uvádí příklady Jiří Matzner. V roce 2017 se ale podařilo policistům zadržet dva muže na Prachaticku, kteří vyráběli nebo předělávali samopaly. Policisté pak zabavili nejenom sedm hotových samopalů či útočných pušek, ale i další zbrojní materiál.

Kolik je aktuálně nelegálně držených střelných zbraní v regionu není možné říci. Ale evidence legálních ukazuje, že v této kategorii počty rostou. V roce 1996 bylo v kraji evidováno u individuálních držitelů na zbrojní průkaz či zbrojní licenci přes 50 000 kusů střelných zbraní. Na konci loňského roku to bylo téměř 80 000 kusů. Uvedená čísla se ovšem týkají pouze individuálních držitelů zbraní, nikoliv třeba Policie ČR nebo Armády ČR. A lidí, kteří mají zbrojní průkaz je mnohem méně, než kusů zbraní. Na jihu Čech drželo na konci minulého roku zbrojní průkaz 27 155 lidí.

I legální zbraň se však snadno může přesunout mezi nelegální. Například na hudebním festivalu v Dačicích letos v létě zloděj ukradl pistoli jednomu z návštěvníků ze stanu…