Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků, přiblížila, že v pondělí krátce před šestou hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o téměř metr měřící užovce plazící se kolem rodinného domu v Hosínské ulici.

"Když had zalezl do přilehlých křovin, místní obyvatelé ho až do příjezdu strážníků drželi ‚v šachu‘. Strážníkům se zakrátko podařilo užovku odchytit a vypustit jí do volné přírody," popsala mluvčí incident.

Dodala, že poprvé na výskyt hada v této oblasti vyjížděla hlídka městské policie v úterý 9. července ve večerních hodinách. "Tehdy se jednalo též o užovku, které strážníci pomohli dostat se mimo obytnou čtvrť do volné přírody," řekla Věra Školková s tím, že do třetice vyjížděla hlídka speciálně vyškolená k odchytu zvířat do Hosínské ulice ještě ve středu 10. července. V tomto případě se užovka odplazila zahradami Hosínské ulice ještě před příjezdem strážníků.